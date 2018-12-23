【尋親達人】鍵盤破輪椅枷鎖　助秋生尋親　覓婆婆舊愛：勿留遺憾

半世紀前並無互聯網，人與人之間的聯繫，只能靠在街上擺攤寫信人，將他們的情意訴諸信紙。「我就像那些寫信的人。」50年後，他和一眾網友，以文字在社交網絡傳情，助人尋找失去聯絡的摯親好友。 57歲的岑維章（Andrew），是多個懷舊Facebook群組管理員。他在今年初加入網絡尋人行列後，已經三次助人尋得舊友至親。退休前的他從事殯儀相關工作，看盡生離死別，但仍道自己難忘一次尋人，結果竟尋得一個不起眼的墳墓。「原來，人活著就是好。走了以後，有很多事都難以彌補。」

11月初，Andrew協助50年前在金馬倫道麗琪餅店邂逅的Danny和Nancy重聚。（蔡正邦攝） 幼時認識無父兄妹成尋人初衷 難忘尋英籍醫生竟得墳墓 Andrew退休前，曾任東華三院殯儀工作，為在世的人找死者的歸根地。他後來因工受傷，半身癱瘓，之後寄情寫作，偶然發現「香港50-60-70年代懷舊廊」（下稱「懷舊廊」）、「Hong Kong in the‘60s」等懷舊群組，自此與網絡尋人結緣。 他為群組成員翻譯帖文，今年初，他先助黃秋生尋覓生父，至11月初再助早前移居海外的長者Nancy尋回50年前在餅店邂逅的舊情人Danny；最近，他正協助不諳中文，來自英國的Laura Tan尋找生母。 他說，自己的尋人意念，源於年幼時認識的一對小兄妹。60年代初，他們都在尖沙嘴渡過童年時光，這對同母異父的小兄妹與母親相依為命，常與Andrew分享生活點滴。但平日開朗的兄妹，每逢節日都會變得特別沉默，只因想念多年來杳無音訊的父親。Andrew猶記得，他們的母親曾說，兒子常問她父親能否聽說廣東話，因為他怕重逢一刻，會「雞同鴨講」。但其實，他們的父親一直並無和孩子聯絡。純真童言背後的苦澀真相，令年輕的Andrew暗暗難過，亦成為了他願協助尋人的初衷。

「原來，人活著就是好。走了以後，有很多事都難以彌補。」 岑維章（Andrew）

Andrew退休前在東華三院工作，助人時難忘一次尋得墳墓。（賴雯心攝） 人與至親骨肉分離，難免心心念念；有人尋根覓源，竟發現那位早已長埋黃土。工作20年間，他在東華三院的殯儀館、義莊和廟宇任行政工作。令他最深刻的一位尋人對象，是一名客死異鄉的英國醫生，他身在夏威夷的後人越洋求助，希望可得知其下落。終不負所托，Andrew在跑馬地天主教墳場找到他。「記得他的墓碑看似地上的一個水渠蓋，一點都不起眼，還給雜草遮掩着，隱藏在墳場一角。」找到後，還了後人尋親的心願，亦令他驚覺人生苦短，要珍惜眼前人。「人總希望知道自己的祖先何在，落葉歸根。」

Andrew說，自己退休後因本身癱瘓需要長期臥床，但他寄情寫作，又於網上發佈文章，才發現網絡世界多姿多采。（蔡正邦攝） 首次網絡尋人即為黃秋生尋父 感恩網民克己復禮 他第一次網上尋人，是尋黃秋生的生父。當時，懷舊群組內的成員組成「尋人組」，一呼百應、互相尊重和有效率的行動，種種都令他印象深刻。「有人說BBC 和Hong Kong in the ‘60s 像在鬥快尋人，更笑說黃秋生就像有一對孖生哥哥，其實大家祇會為黃秋生能圓夢而高興。」 其後兩次網上尋人，他化身翻譯員，協助不懂中文的Nancy和Laura將其尋人啟事於網上廣泛流傳。Nancy已經成功尋回50年前在餅店邂逅的男子，而雖然Laura尚未找到生母，但他相信，網絡的力量，能為「不可能」帶來轉機。 尋人時遇上的難關，除了資料搜集，還有一些網友的惡意攻擊。面對令人難堪的留言和揣測，他直言並不介意，因為重要的是最終可成功尋人。他說，網民反應快，找到的資料，足以寫一本詳盡的人物傳記，但都懂得適可而止，保護尋人對象的私隱，是「克己復禮」。

按圖看Andrew如何協助Nancy尋找50年前在餅店邂逅的Danny：

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笑言科技成就尋人路 要多謝三個人

船過水無痕，尋人過後，他亦無想過再次聯絡受訪者。「別人的生活不是一個reality show，既然成功尋人，亦毋須僭越他人的私隱底線。」退休後的他，以寫作及網上助人為樂，「在世時，如果別人有什麼需要協助以圓夢的，而自己只需盡微薄力量就能助人尋親的話，不妨去做。」而近日因身體狀況欠佳，他亦漸漸退下尋人前線，辭去「懷舊廊」的管理員工作。但他尋人的心未冷卻。「我現在退休後賦閒在家，有能力也想幫幫別人。」

若非網絡世界發達，要在茫茫人海中大海撈針實在不容易。而幸科技一日千里，成就他和一眾網友的尋人路。他笑說，自己必須感謝三位文明巨匠－發明電腦的Alan Turing、發明光纖的高錕教授 和蘋果產品的 Steve Jobs，「他們令我殘而不廢。」以鍵盤寫作，接觸五光十色的網絡世界。