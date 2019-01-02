四川女跳橋輕生被熱心路人抓住　懸空約15分鐘終獲救

四川一名女子周日（12月30日）企圖在宜賓江安長江大橋跳橋輕生，幸獲多名路人上前拯救，懸空約15分鐘後被成功拉返橋上。

企圖跳橋輕生的女子一度懸空約15分鐘。（截圖）

從事發片段可見，該名身穿紅衣的女子一度在大橋外側懸空，腳下則已經是長江江面。據第一個拉住紅衣女子的路人文明月憶述，事發時自己正騎車經過長江大橋，當「我到的時候，她（紅衣女子）站在橋外一個地方，身子蹲了下去，只剩下手還拉着橋面外的線纜。」而就在紅衣女孩鬆手的一刻，文明月立即伸手抓住女子的左手。另一名路人周代雲亦幾乎同時撲前拯救，但僅抓住了該紅衣女子的一點衣服。

橋上多名路過的民眾發現事故後，亦趕緊過來幫忙。現場眾人手忙腳亂，而文明月和周代雲則拉着女子不敢鬆手。後來終有人把繩子拿來，當時一名年約30歲的男子自告奮勇的翻出橋欄，成功將該女子帶返橋上。

文明月事後指，該紅衣女子被抓後沒有明顯的掙札，但也拒絕配合營救，並指「我們讓她把右手伸上來 我們拉她上橋，她也不伸手」，而該女子當時亦神態沮喪，似乎還在哭泣。

周代雲亦表示，紅衣女子從被抓住到她被救上橋，大約花了15分鐘。紅衣女子獲救後，亦僅坐在地上掩面哭泣，大家上前安慰她後，便將她交給趕來處理事件的警員。而冒險翻越欄桿的男子在紅衣女子獲救後，就悄悄離開了現場。周代雲指：「大家都不認識他，只是聽他說好像是在工地打工的。」

紅衣女子事後被家屬接走，家屬亦十分感激當時上前救人的民眾。至於該女子輕生的原因，家屬指事涉個人私隱，不便透露。

（紅星新聞）