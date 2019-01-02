湖南13歲少年除夕錘殺父母後逃逸　內地刑法：不滿14歲毋須負刑責

湖南衡南縣在除夕（12月31日）發生兇殺案，一名13歲學生錘殺父母，引發輿論譁然。 早前（12月2日），湖南沅江市12歲的吳姓少年因不滿被管教太嚴及被責打，遂在家中二樓的主人房狂斬廿刀殺死親母。但由於吳某只有12歲，不符合《刑法》規定的最低刑事責任年齡14歲，不可拘留或送進少管所，故數天後就獲釋。

湖南13歲少年除夕錘殺父母後逃逸。（網上圖片）

據《澎湃新聞》1月1日報道，衡南縣官方通報，12月31日下午6時40分左右，初中生羅峰因家庭糾紛，用錘子先後錘傷其45歲母親譚金花和51歲父親羅積春，並逃離現場，當地公安正通緝該名犯人。另外通報指羅峰生於2005年，案發時13歲，而其母譚金花係「先天性弱智」。

對於此案，不乏內地網民針對《未成年人保護法》作評論：

感謝未成年保護法！ 為什麼要抓？ 抓了還是放。 我經常思考這個問題，你們怎麼就不能修改下未成年人保護法呢？ 逃什麼？拘留一星期罷了，逃多一天虧一天呀。

完全負刑事責任年齡是16歲

按中國現行《刑法》規定，完全負刑事責任年齡是16歲，相對負刑事責任年齡是14歲；而不滿14歲的人，不管實施何種危害社會的行為，都不負刑事責任，即為完全不負刑事責任年齡。

中國《未成年人保護法》第54條規定：「對違法犯罪的未成年人，實行教育、感化、挽救的方針，堅持教育為主、懲罰為輔的原則。對違法犯罪的未成年人，應當依法從輕、減輕或者免除處罰。」