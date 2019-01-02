武漢醉娃下車嘔吐墮橋身亡　一審判的士司機須負責並賠逾32萬

約兩年前在湖北漢口，一名徐姓女子醉酒後坐的士回家，路經長江大橋時下車嘔吐，不料竟墮橋身亡。死者家屬認為的士司機在禁停路段停車，致使徐女遭遇不測，於是興訟索償。 據內地《華商報》1月2日報道，一審裁定司機賠約32.9萬元（人民幣．下同），被告不服上訴，時至近日獲判勝訴，毋須賠償予死者家屬。二審法院指，違規停車與徐女墮亡兩事並無因果關係。

武漢醉娃下車嘔吐墮橋身亡，涉事的士司機一審被判賠逾32萬。（視覺中國）

2017年2月某晚，徐女在武漢漢口某酒吧飲酒後，搭乘吳某駕駛的的士回家。當時徐女坐於的士的後排座位。

當車行至武漢長江大橋漢陽上橋路段時，徐女稱身體不適要嘔吐，吳某減速將車停在路邊，她獨自下車嘔吐，吳某則在車上等待。不料等吳某再回頭，沒看到徐女，於是下車尋找，結果發現她已從10多米高的橋面墮下身亡。

死者家屬：事發路段嚴禁停車

報道指死者家屬認為，被告吳某明知徐女醉酒不清醒，卻任由她下車，未有顧及乘客安危。另外事發路段嚴禁停車，因此如司機遵守交通規則，徐女便不會墮橋死亡。

故此家屬要求，吳某、車主陶某、吳某所屬的士公司承擔賠償責任。協商無果後，死者家屬興訟索償，請求判令三名被告支付「死亡賠償金」及「被扶養人生活費」等，共計95.8萬餘元。

司機吳某則稱，徐女當晚一上車就不停哭訴受委屈，情緒很不穩定。吳某還指徐女自己拉開車門下車：「她下車蹲在地上嘔吐，離車很近，我並不知道她會跑到橋欄杆那邊去。」的士公司則指，案發大橋大欄杆高約1.2米，徐女身高不到1.6米，非攀爬不能越過，吳某不能預知其有墮橋之虞。

一審：被告明知徐女情緒不穩

不過一審法院裁定，吳某停車地點為禁停路段，而吳某明知徐女當時情緒不穩而未有加以注意，因此須為其墮亡負上責任，承擔一半賠償金，合共32.9萬餘元，另外兩名被告亦需支付賠款。

2018年6月，吳某及的士公司不服上訴，至近日二審法院武漢市中院判其勝訴，推翻原審裁決。法院認為禁停規定意在確保交通安全，而非防止行人從橋上墮下。另外吳某停車地點與徐女墮橋地點相隔行人道，而大橋欄杆本身也有相當高度和寬度，法院遂判斷「違法停車行為」並未導致徐女墮亡，並駁回死者家屬的全部訴訟請求。