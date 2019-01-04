【有片】內地多人假冒警察遭拘　有慣犯被拘兩年向女友謊稱做卧底

遼寧、山東和青海近日分別有男子假冒警察落網的消息。 其中在遼寧的疑犯曾不止一次冒警詐騙，兩年前曾被捕，獲釋後竟向女友謊稱是被委派去做卧底。

在遼寧丹東，一名20歲的男子網購一套假警察制服，穿上後又在網上上載片段，聲稱自己在巡邏時到外母家吃飯，又以能利用職權辦事為由，向一向受騙者詐騙了三萬多元人民幣。受害者事後報警，冒警的男子被警察刑拘，調查後更發現他是慣犯，2016年曾因冒警詐騙入獄兩年，去年出獄後竟然向女友表示，自己是被上級委派去當卧底，然後再繼續冒警。

而在青海西寧，亦有一名男子聲稱因為太喜愛警察這個職業，經常穿着假制服，甚至偽造警員證，在網上扮了三年警察，潛移默化地認為自己是真警察，甚至連女朋友也欺騙。不過後來因為他在網上發佈虛假信息，其他人舉報才揭發他冒警，結果讓名男子被行政拘留10日。

而在山東單縣，一位姓朱的無職遊民同樣在網上發佈穿冒警制服的相，然後同時與十多名女性交往，騙財騙色。民警表示，據朱某說，他和這些女性交往，成功率高達95%。朱某會從一名女孩身上騙了錢以後，再請另外一名女孩吃飯看電影，如此類推。又指部份女受害人對朱某用情太深，即使朱某被拘留兩三日後，還有幾個女性通過微信，向他發「想你了」之類的話，又有女受害人知道被騙後，打擊非常大。

（梨視頻）