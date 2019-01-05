【舐犢情深】川6歲癌童腦受損高燒失禁命危　肝癌父停藥籌錢救子

四川廣元一名6歲小童在癌症受控三年後，去年底忽然身染原因未明的怪病，急性腦及脊髓損傷，至今已留醫深切治療部近一個月。可是其同樣患癌的父親楊仕剛早已耗盡積蓄，更為求省錢救子而放棄化療和服藥：「只要我有一口氣，就不能放棄他。」

剴剴目前仍留醫深切治療部。（紅星新聞）

據《紅星新聞》1月4日報道，2015年，楊仕剛年僅3歲的兒子剴剴確診患上「神經母細胞瘤4期」，先是要切除腫瘤，然後是長達一年的化療，並於2016年8月接受自體造血幹細胞移植。隨後一年，剴剴需服食藥物以穩定病情，為此楊氏夫婦稱已花光積蓄：「看病用了40多萬（人民幣．下同），欠別人16萬多。」

報道指，楊仕剛先後在河南和新疆的礦場打工，收入不高，而其妻子昝燕則是家庭主婦，一直留家照顧兩名兒子。自2017年底，楊仕剛經常感到右腹脹痛，但直到2018年7月痛感影響工作後，他才赴醫院做檢查，至8月確診患中晚期肝癌。

父：能堅持到他平安出院就好

不過楊仕剛只接受手術以舒緩病情，並靠服中藥調理身體，未有回醫院化療：「娃兒看病也要用錢，我就慢慢再掙點錢，再說化療。」禍不單行的是，原本已停藥的剴剴此時忽然發病，出現頸痛、脊髓腫脹、大小便失禁、反覆高燒等症狀，於12月被送進深切治療部。

醫生初步診斷，剴剴急性腦及脊髓損傷，原因不明，還有呼吸衰竭、休克、多節段脊椎病變、重症肺炎、凝血障礙等問題。報道指目前剴剴的治療費已經達到16萬餘元，欠費8萬多元。除了在義工幫助下籌款求助，楊仕剛表示已停吃中藥，因為他想每一分錢都用於治療兒子：「我能夠堅持到他平安出院就好。」