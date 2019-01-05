廈門男網戀路坎坷　兩任「絕症」女友被揭為詐騙犯　損失逾百萬

來自廈門的張先生過去4年間，在網上先後結交過兩任女友，儘管他一直與兩人未曾見面，但兩段感情當時都發展得不錯。好景不常的是其兩任女友竟然都患上「絕症」，其中一人更已「撒手人寰」，可算是情路坎坷。 張先生事後向朋友感懷身世，又指自己為兩段感情付出了逾百萬元（人民幣．下同）。不過朋友就點出當中的疑點，最終警方近日介入調查，發現張先生兩任在網上結識的女友，原來竟是一名來自武漢的大叔。

張先生過去4年間在網上先後結交過兩任女友，但兩任女友竟然都患上「絕症」。（網上圖片）

兩任「女友」均患癌

在廈門一家企業上班的張先生收入本身並不低，但由於一直單身，過去總是被朋友稱為「白金單身漢」。其後，一名自稱為「潘小姐」的女子於2014年透過QQ主動結識了張先生，兩人儘管素未謀面，但互有好感的雙方迅速發展成情侶。

由於「潘小姐」聲稱自己從事網絡炒現貨的生意，故張先生在戀愛期間先後向「潘小姐」的生意投資了逾20萬元，即使一直未有回本，但張先生反而一直安慰她，甚至不時借錢給她。不過，「潘小姐」其後竟指自己患上血癌，張先生因此再借了逾20萬元給她作醫藥費。但張先生其後於2016年10月接到醫院「護士」的電話指，「潘小姐」已因病離世。

儘管女友相戀兩年就去世的消息對張先生打撃很大，但他亦因此與該名「護士王小姐」在微信上熟絡起來，其後再逐漸發展成一段網絡戀情。然而世間良緣多波折，「王小姐」又在2017年11月的時候聲稱自己患上「肝癌」，並以換肝及買藥為由先後向張先生借了逾60萬元。

儘管女友相戀兩年就去世的消息對張先生打撃很大，但張先生亦因此與該名「護士王小姐」在微信上熟絡起來。（視覺中國/資料圖片）

張先生被騙足4年

正當張先生不斷為「王小姐」的病情張羅之際，去年8月他竟接到一個「好消息」。其前任女友「潘小姐」的「律師」當時致電向他表示，「潘小姐」名下有安置房遺產，根據「潘小姐」的遺囑，這份遺產要轉讓給張先生。不過「律師」指張先生在繼承這份遺產前，需要先交付逾6萬元的手續費，而張先生繳交過手續費，就再沒遺產的消息。

張先生其後把近年的遭遇向朋友分享，包括自己與兩任素未謀面「女友」的戀情。不過朋友的提醒亦終於讓張先生醒覺事件的疑點，於是立即報警。

警方介入調查後，初步估計事件涉及徵婚交友詐騙，並鎖定疑犯為一名武漢男子，該疑犯最終上月18日落網。疑犯事後供述，自己自2014年7月起，便利用QQ、微信等途徑對張先生行騙，並先後冒充投資美女、醫生、護士、律師等多重身份，累計詐騙了張先生逾百萬元，目前警方仍在調查相關的資金流向。

（華商報）