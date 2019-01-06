前國腳高峰再度吸毒被捕　行拘14天強制隔離戒毒2年

近日內地互聯網瘋傳前中國國足運動員高峰與其女友販毒被捕。官方於昨天（5日）發通報證實，高峰因吸毒、非法持有少量毒品被公安機關行政拘留14天，並對高峰做出強制隔離戒毒2年的決定，但高峰並未參與販毒，也沒有所謂的「女友」參與販毒。

高峰曾在2015年因打人被警方拘留。（網絡圖片）

據悉，高峰於2015年因多次吸毒被上海警方作出社區戒毒裁定，這期間他定期在北京戶籍所在社區報到並存有記錄，直至去年10月被捕。官方的通報用「高某」來指稱高峰，表示他因在社區戒毒期間再度吸毒被捕，遭行政拘留14天，同時強制隔離戒毒2年，但他無販賣毒品情況。

因高峰已被上海警方裁定社區戒毒，因此高峰屬於吸毒成癮人員，根據相關法律，吸毒成癮人員在社區戒毒期間吸食毒品，將被強制隔離戒毒。

公開資料顯示，1971年出生的高峰原為中國國家足球隊運動員，現任中國明星足球俱樂部CEO。曾先後效力過北京青年足球隊、北京國安足球隊、前衛寰島足球隊、瀋陽海獅足球隊及天津泰達足球隊。1994年至1997年，高峰曾代表中國國家隊在各項賽事共打入10球。高峰在球場上速度快、突破能力強，頭腦冷靜，被譽為「中國第一前鋒」，是中國國家隊歷史上最有特點的前鋒之一。在中國足壇有「快馬」和「浪子」的稱號。2003年，高峰因體測犯規，宣布退役。

（多維新聞）