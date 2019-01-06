海底撈分店電視突播放色情片　網民：飽暖思淫慾

在香港上市的內地連鎖火鍋集團海底撈，其在湖北武漢的一家分店昨日（6日）下午發生尷尬一幕，店內的電視突然播放色情影片，更持續大約數分鐘。 工作人員回應事件時表示，他們對此也感到吃驚，具體原因目前還在調查中。

海底撈分店電視突播放色情影片。（網上圖片）

事件發生在海底撈武漢江漢路分店。昨日下午3時左右，有網民發微博稱，剛剛在該海底撈分店內就餐，店內的電視屏幕突然從介紹海底撈火鍋的畫面轉為播放色情影片，而且「尺度很大」，持續播放了幾分鐘。突如其來的一幕讓大家很尷尬，服務員一邊為他們添加飲料，一邊偷笑。另一服務員發現後，用遙控器關上電視機。

從網傳照片可見，電視畫面中出現一名赤身裸體的女子，她的後面還有另一人，兩人疑似進行性行為。

《楚天都市報》引述店內工作人員稱，由於事發突然，他們也很吃驚，目前具體原因還在調查中。海底撈火鍋客服中心的工作人員則表示，具體情況還要進一步核實。

事件引起不少網民討論，大多認為此事非常搞笑，有人笑言海底撈果然「服務好」，深諳「食色性也」之道：​

海底撈果然服務好，深諳食色性也之道。 連「飽暖思淫慾」這道理都明白？海底撈太人性化了。 海底撈這服務可以呀。 加料不加價。

也有人推測事件原因：