【擺烏龍】亞洲盃官方宣傳手冊搞錯地圖　五星紅旗覆蓋美國領土

由阿聯酋主辦的2019年亞洲盃足球賽剛於上周六（5日）正式開幕，官方的賽事宣傳手冊卻被發現「擺烏龍」，在介紹中國隊的部分，五星紅旗下覆蓋的領土，輪廓竟然是美國地圖。

體育博主「R羅克」發帖稱，亞洲盃官方宣傳手冊的中國隊介紹部分，五星紅旗覆蓋的領土，輪廓竟為美國地圖。（微博）

內地體育評論專欄作家、體育博主「R羅克」今日在微博發帖稱，亞洲盃官方宣傳手冊的中國隊介紹部分，五星紅旗覆蓋的領土，輪廓竟為美國地圖。而從他所上傳的照片可見，左上角介紹中國領土的地圖上，用對了五星紅旗，所覆蓋的卻顯然不是中國領土，而是美國領土，只是缺少了阿拉斯加和夏威夷。

本屆亞洲盃的官方宣傳手冊還有其他內容錯誤。比如，手冊介紹日本國家隊時，稱其核心是本屆賽事沒有入選的本田圭佑。介紹韓國隊時，則直接配上一張主力孫興慜哭泣時照片，被批評為配圖不當。

此外，亞洲足協公布早前亞洲盃各隊參賽球員名單時，也搞錯中國隊球員的號碼，將石柯和張琳芃都登記成穿4號球衣，並且「互換」兩人的所屬球會。而事實上，上海上港球員石柯身穿國足4號，張琳芃則是5號。

事件引起內地網民討論，更有人笑言這是「傳說中的中國威脅論」：