雲南白髮「80後」官員升官　曾被質疑年齡造假惹爭議

雲南省大姚縣一名「80後」官員李忠凱，去年因一張滿頭白髮的個人照，在內地掀起熱烈討論。 最新消息顯示，這位備受關注的「80後」官員已經獲得晉升，當選縣政協副主席。

李忠凱（右一）當選大姚縣政協副主席。（「大姚政協」微信公眾號）

據云南省楚雄州大姚縣政協官方微信「大姚政協」報道，1月7日下午，政協大姚縣第九屆委員會第三次會議完成各項議程閉幕。會議宣布了政協大姚縣第九屆委員會第三次會議選舉結果，李忠凱當選為政協大姚縣第九屆委員會副主席，楊映張、殷學勇當選為政協大姚縣第九屆委員會常務委員。

「大姚政協」公佈的現場照片顯示，李忠凱從雲南楚雄州人大常委會副主任、大姚縣委書記陸積峰手中接過當選證書。這一天，李忠凱並未染髮，仍然以一頭白髮出現。

官方公示的照片中，80後官員李忠凱的相貌與年齡落差大，在網絡上引發熱議。（網上圖片）

滿頭白髮惹爭議 官方：基層幹部壓力大

去年11月15日，雲南省楚雄州委組織部發佈一批幹部任前公示。其中，出生於1980年8月的李忠凱，當時被提名為大姚縣政協副主席候選人。當時有眾多網民指出，州委組織部公示的照片中，年僅38歲的李忠凱已頭髮花白，有些不太尋常，認為李忠凱的照片看上去「至少有50歲」，懷疑其年齡造假。

面對質疑，楚雄州委組織部早前回應稱，公示中的照片是李忠凱本人，年齡亦準確無誤。大姚縣委組織部也解釋稱，李忠凱2007年才考上公務員，那時人還很年輕。後來在鄉鎮做了很多副職，再加上工作的鄉鎮條件很艱苦，任務非常繁重，「所以工作幾年後，他就大變樣了，人的長相就判若兩人」。

李忠凱本人在自己成為「網紅」後曾表示，自己只是眾多基層幹部中的一員，更關心的是網友對基層幹部的關注，而不是自己的白頭髮。

（澎湃新聞）