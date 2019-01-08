大連醉漢地鐵車廂內當眾便溺　乘客：要不是跑得快就濺到身上了！

光天化日、眾目睽睽之下在地鐵車廂內小便？恐怕沒什麼人做得出來。但在遼寧大連，前日（6日）就有一名滿身酒氣的年輕男子這樣做，弄得整個車廂地板都是他的尿液。這名男子「完事」後，更直接躺在座椅睡覺，連手機也掉在地板的尿液上面。

一名西裝革履、年約二十多歲的年輕男子突然解開褲腰帶，在眾目睽睽之下當眾便溺。（影片截圖）

事件發生於1月6日下午5時30分左右，在大連地鐵2號線一列車廂內，一名西裝革履、年約二十多歲的年輕男子突然解開褲腰帶，在眾目睽睽之下當眾便溺。據稱涉事男子的身上有濃重的酒味，懷疑是酒後上演失德舉動。而在「去廁所」後，男子手一鬆，手機掉在地板的尿液上，他卻若無其事地倒在座椅上昏睡過去。

目擊乘客吳先生說，涉事男子上車後倒在座椅上睡覺，列車行駛期間卻突然起身便溺，「要不是跑得快，差點就濺到身上了！」他表示，當時車廂裡一片混亂，液體順著車廂地板流淌，不少乘客皺著眉頭、捂著鼻子走避。

大連地鐵事後回應指，這名醉漢隨後被地鐵工作人員和駐站民警找到，「此類違反社會公德、破壞地鐵運營秩序的行為，將受到處罰。」地鐵方面又指，將採取措施維護乘車秩序，同時呼籲乘客共同營造地鐵文明乘車環境。

事件引起不少網民討論，有人直斥男子行為失當，也有人「分析」該男子可能是陪客戶喝酒，感嘆生活不易：