內地藝考報名平台冧Server影響70萬考生　被指涉行政壟斷

每年1月上旬，都是內地各大藝術高校藝術類高考報名的時節。然而，作為中央美術學院、中國美術學院、四川美術學院等內地「八大美術學院」唯一報名管道，一款名為「藝術升」的藝考報名App，竟在關鍵時刻「冧Server」，波及70萬考生。

微博熱搜：70萬藝考生喪失報名資格。（微博）

「70萬藝考生喪失報名資格」 成微博熱話

多位內地藝術高考生6日發文稱，通過「藝術升」進行報名時遇到了軟件卡頓、亂碼、閃退等問題，導致兩天無法順利報名。隨後，受害考生對「藝術升」App的憤怒和控訴迅速傳遍各大社交媒體，「70萬藝考生喪失報名資格」成為微博熱門話題。

「藝術升」：對流量預計不足 很慚愧

1月6日中午，「藝術升」官方微博發佈了第一條回應，稱系統崩潰是因「使用者訪問量持續過大，造成擁堵」。當天下午五點半，「藝術升」官微再次發布通告，稱「系統維護尚未完成」。

「藝術升」所屬的杭州亦閑資訊科技有限公司在7日早晨6點發佈「藝術升報名系統開通3天的情況說明」，稱截至1月7日淩晨2點，報名通道及「藝術升」官方App已完全恢復正常，目前系統穩定，考生可正常進行報考。

另外，「藝術升」負責人、杭州亦閑資訊科技有限公司聯合創始人、副總經理李盛鑫7日接受內地媒體採訪時表示，「造成这种现状，确实是我们对流量预计不足，很惭愧。今年公司对报名的资源配备是去年的四倍，但平台依然被挤爆。」

據李盛鑫介紹，中央美術學院報名開通時，「藝術升」的每秒最大併發連接數就達到1.98萬，是去年同期的兩倍有餘。1月5日，魯迅美術學院高達5.7萬人登入。1月6日，西安美術學院與天津美術學院的報名開通瞬間，每秒最大併發連接數就突破28萬，並很快增加到34萬，意味著同一秒內有34萬人次試圖登入。

涉事App屬「單一來源」採購

「藝術升」因系統混亂致考生錯過報考機會，與此同時，外界也在質疑這款運營水平堪憂的的私營企業App為何能壟斷多家知名藝術院校的報名渠道？

據了解，「藝術升」App與包括中央美術學院、魯迅美術學院、西安美術學院、天津美術學院等21所院校有合作關係。以中央美術學院為例，學校從2018年開始在本科招生簡章中公佈，所有考生一律通過「藝術升」網站或「藝術升」手機App報名。此次事件曝光後，有網友指責「藝術升」涉嫌壟斷藝考報名通道。

有內地媒體查詢多家美術學院今年發佈的採購公告顯示，多家學院在購買藝考報名網上支付項目時，將「藝術升」App作為「單一來源」採購。在這種採購方式下，沒有其他競爭者。有業內人士指出，從技術、服務等方面來看，內地尚有不少企業在做考試報名平台和結算服務，藝考報名平台的採購是否要以無競爭的單一來源方式進行，有待商榷。

西安美術學院考生報名系統服務採購項目公告。（南方都市報）

教育部：確保有意願參加校考的考生都能報名

針對藝考生反映「藝術升」App無法報名，教育部新聞辦公室官方微博「微言教育」7日表示，教育部已指導和督促有關高校通過增加報名渠道、延長報名時間、增加考點等措施，確保有意願參加校考的考生都能報名並參加考試。

一些院校也對此次的意外狀況發佈了應對措施。湖北美術學院發佈公告稱，報名系統恢復後，武漢點報名時間由1月8日18時截止順延至1月9日18時截止。天津美術學院表示，經研究學校將延長每日報名時間，調整為3時至24時；與此同時，學校將積極與各考點協商擴充考場容量，盡全力解決考生的報考意願。

教育部新聞辦公室官方微博回應事件。（微博）

額外繳費可獲「加急審核」

此外，還有考生發現，「藝術升」App除了提供免費的藝考報名，還開發了多項收費衍生服務，收取30元「肖像資訊技術費」、50元「審核費加急費」、以及「598元vip套餐」等，涉嫌亂收費。但「藝術升」App負責人李盛鑫強調，「加急審核」指的是肖像審核加急服務，它和學生是否報上名無關。

有內地律師分析認為，在該事件中，八大美院的藝考報名統一獨家授權一個App來做，這本身可能就會帶來資源壟斷問題。至於在這過程中，App收取一些經營性的費用，可能也涉嫌利用這種資源壟斷來不合理收費、有損考生的權益。

「藝考熱」：千軍萬馬過獨木橋

內地藝考招生指音樂學院，美術學院，舞蹈學院，傳媒學院或各大院校的藝術系等進行的全國藝術專業考試，招生時間一般為每年12月至次年3月。

據了解，中國美術學院去年全國共有約7.8萬人次報考，較去年增長20%，考錄比例近50：1。

中央美術學院去年本科招生考試，各專業總報名超過4萬人，錄取率為2.02%。

四川美術學院去年全國報考藝術類招生超過11萬人，為全國藝術院校報考人數之最，錄取率不到2%。

（綜合報道）