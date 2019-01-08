【非洲豬瘟】海漂豬從大陸來？　福建：有4防線阻垃圾，絕非故意

日前，台灣金門發現海漂死豬引發議論，福建海洋與漁業局強調，已建立4道防護牆。同時，不具名福建環保人士說，海漂豬隻屬個別情況，不好判斷原因，絕非故意，但確實盡最大努力防止海漂垃圾。

台灣農委會研判金門海邊死亡豬隻應是從中國大陸漂來。

2018年12月31日，台灣金門沙灘發現漂來一隻死豬，從中驗出非洲豬瘟病毒。經台灣農委會透過風向、海流及基因片段研判死亡豬隻應是從中國大陸漂來，甚至有網民稱：「大陸要生化攻擊台灣。」

對此，福建省海洋與漁業局有關方面表示，福建省海岸線長度居全中國第2位、長達3700多公里，第2大河九龍江的主幹流長度258公里，各級政府對垃圾與海洋保護都非常重視，海洋與漁業局也公布許多政策。

據海洋與漁業局提供的資料指出，福建省對於沿海海漂垃圾的政策「抓得很緊」，主要有4類工作來防止垃圾入海。

首先，打撈海上垃圾。其次，各地級城市，每年撥款人民幣500萬元做為海洋垃圾清理的獎勵金。其三，透過科學預測來預先截堵。最後，是各個鄉鎮建立「保證垃圾不下海」負責制。以福州為例，市政府將垃圾不下海責任分配到各鄉鎮、再依序落實到村裡，且會定期派員對垃圾的處理情況進行檢查。

至於對金門的海漂豬隻，不具名福建環保人士表示，個別情況的發生原因，不好判斷；從內陸、從海岸，沿潮水、沿河流，有時是下大雨沖到海裡，都有可能，但確實不是人為的、故意的，要將垃圾送到金門。

這位環保人士強調說，「我們不敢說能做到百分百，完全沒有垃圾漂到海裡，但福建確實在盡最大努力，去處理解決海上垃圾問題，並非沒做事、故意讓垃圾漂到金門」。

（中央社）