【非洲豬瘟】金門海漂染病死豬　5公里內10豬場未驗出病毒

台灣離島金門海邊上月底發現的死豬，被驗出感染非洲豬瘟病毒，當局隨即對周邊養豬場展開檢疫。 台灣農委會今天（5日）表示，死豬發現地點周圍半徑5公里內的10個豬場已完成採樣和檢驗，未驗出非洲豬瘟病毒。

金門上月發現死豬並驗出非洲豬瘟病毒，當局對周邊豬場進行檢疫。（中央社／資料圖片）

去年12月31日，台灣離島金門的海灘發現一隻死豬，台農委會周四（3日）從中驗出非洲豬瘟病毒，並透過風向、洋流及基因片段研判死亡豬隻應是從中國大陸的福建晉江沿海一帶漂來。

為了防堵非洲豬瘟，農委會防檢局抽檢死豬周邊半徑5公里內的10個豬場的200隻豬。農委會在今天（5日）的記者會上表示，抽樣豬血清的非洲豬瘟均為陰性，顯示疫情並無擴散。不過，當局將對全金門的豬場持續進行健康訪視，以防範任何可能的疫情發生。

金門盼豬肉輸台禁令解除

此外，農委會指出，如果非洲豬瘟入侵台灣，將立即禁止廚餘養豬；許多養豬業者、全台各大連鎖酒店、餐飲業者和大型商場都已對該政策表達支持，稱將配合處理。

由於海漂死豬此前檢出非洲豬瘟病毒，農委會此前作出公告，自1月3日至16日，金門豬隻與豬肉製品禁止輸往台灣本島。金門防疫所所長文水成對此表示，希望禁令能早日解除，因為防疫所已研判這是個案，且如今完成檢驗，證明金門豬隻非洲豬瘟呈陰性，顯示金門並無疫情。

（中央社）