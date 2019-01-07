【權健黑幕】涉領導傳銷及虛假廣告　董事長束昱輝等18人被捕

撰文：朱加樟
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業務範圍遍及保健食品、化妝品、醫療服務等的內地大型持牌直銷公司「權健集團」近日深陷虛假宣傳和非法傳銷風波，當局迅速介入調查，聯合調查組亦進駐權健搜證。
據內媒《天津日報》官方微信今日（7日）報道，從聯合調查組獲悉，權健實際控制人束某某等18名疑犯已被刑事拘留。資料顯示，目前權健實際控制人是權健始創人兼董事長束昱輝。
據內媒報道，權健始創人兼董事長束昱輝等18人被捕。（網絡圖片）
根據報道，本年1月1日（上周二），天津市公安機關對權健涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪立案偵查。1月2日（上周三），對在權健腫瘤醫院涉嫌非法行醫的朱某某立案偵查。截至1月7日，已對束某某（男，51歲，權健公司實際控制人）等18名疑犯依法刑事拘留，對另外2名疑犯依法取保候審。相關工作正在開展中。
網文揭露權健虛假宣傳、非法傳銷等問題
早前報道，內地著名醫學知識分享網站的微信公眾號「丁香醫生」日前發表文章，直指權健涉嫌虛假宣傳、非法傳銷等問題。當中以3年前病逝的惡性生殖細胞瘤患者內蒙古4歲女童周洋為例，周父聽信權健的推銷中斷化療，改服食其提供的「抗癌」產品。結果兩個多月後，周洋的病情沒有半點起色，回到醫院重新接受檢查，更發現腫瘤已經復發並轉移，回天乏術。
事件在內地社會引起高度關注，涉及權健的種種醜聞也相繼曝光，包括權健員工和經銷商吃衛生巾證實產品「安全性」、男子使用權健汗蒸設備後死亡等。天津市委、市政府則於上月27日責成市市場監管委、市衛健委和武清區等相關部門成立聯合調查組，進駐權健集團展開核查。