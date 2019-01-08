【特產摻假】內媒：年產71萬噸　黑龍江五常大米銷量竟達千萬噸？

據內媒報道，擁有全中國「米中貴族」之稱的「五常大米」，有90%是假的，也就是說，五常大米市場銷量高達1000萬噸，只有100萬噸是真的。

產自黑龍江五常市的五常大米，從古至今就是米中貴族，色香味俱全。（VCG）

產自黑龍江五常市的五常大米，從古至今就是米中貴族，品質好，價格也不低，價格動輒七八元（人民幣，下同）一斤（0.5公斤），炙手可熱。

那麼，五常大米有多暢銷？京東電商平台年銷超過4000噸；另外據統計，農貿市場上五常大米的銷量，一年高達1000萬噸。

但是，根據五常大米官方網站統計，五常市共有耕地418.8萬畝，其中水田209.8萬畝，一年生產水稻總產約119萬噸，可產出大米約71.4萬噸。

換句話說，五常大米年產出不到100萬噸，市場行銷卻高逾上千萬噸，五常大米銷量之謎，顯然90%是假的。

據觀察者網報道，市售五常大米調和方法，大概有三種。一種是將普通的五常大米和稻香米（級別最高的五常大米）調和在一起；一種是將外地稻米和稻香米調和在一起；還有一種是將外地稻米和普通的五常大米調和在一起。而售價則因摻的比例、品種不同，價格就不同。

專家指出，號稱五常大米的調和米，摻假確實比造假高明多了。消費者要提防，一些商家不使用「五常稻花香」或「五常大米」等專用字樣，而使用「珍品米」、「東北大米」等字樣，即使標明產地是五常，也要提防會有混摻。

（觀察者網）