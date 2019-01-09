【瞞天過海】已婚男盜用男星短片　同時交往200多名女網友

南京有一名男子，用別人的網絡自拍短片將自己包裝成型男，在網上同時交往了200多名女友。此外，他還起了賊心，詐騙其中一位女子5.1萬元（人民幣．下同）。不過他被捕時稱，自己起初僅是為了興趣，因為很享受和她們「談戀愛」的感覺。

已婚男子盗用男星短片，同時交往200多名女網友。（示意圖／視覺中國）

2018年5月，吳女士在某交友網站上認識了一名男網友，對方自稱叫劉鵬，還用微信發來了一段帥氣的自拍短片。吳女士一看是自己喜歡的類型，很快就和對方展開網戀。

交往期間，劉鵬經常發一些自拍短片取悅吳女士。當年10月，劉鵬突然給吳女士發了幾張他與家人的對話截圖，稱自己的母親要做大手術，急需40萬元，可自己的錢都投資出去了，想向吳女士借5萬元救急。吳女士覺得自己應該幫忙，便在網上貸款4萬元，加上自己的積蓄，向劉鵬匯款51000元。令她沒想到的是，劉鵬收到錢後就斷了聯繫，人間蒸發了。

南京警方接報後梳理線索發現，「劉鵬」其實姓曾，住在南京。2018年11月10日，警方在曾某租屋內將其抓獲。經查，曾某今年27歲，與妻子育有兩名子女，他的長相與發給吳女士的短片完全不同。警員在他手機中發現，他竟然同時交往著200多名女性。

起初只為「享受戀愛感覺」

據曾某交代，他一開始沒想過要騙錢，只是很享受和女孩們「談戀愛」的感覺。他瞞著妻子，在社交網站上結識各種各樣的女子。由於自己長相欠佳，只能借用別人的相貌。他在網上關注了一個還未走紅的男星，將男星日常自拍短片都儲存下來，轉發給女子們。由於短片很多都是這名男星在雲南取景拍攝的，有幾名受騙女子為了與曾某相見，還專程跑到了雲南，直到曾某被抓獲時，她們還在苦苦等待與其見面。

2018年10月，曾某意外撿到了一部手機，就想嘗試著演一出苦情戲，從女友們那騙點錢花。於是他一人分飾二角，編造母親要錢做手術的謊言，沒想到真的成功騙到了一個。

目前，曾某已被警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。

（現代快報）