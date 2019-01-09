加拿大羽絨服品牌「Canada Goose」北京店賣斷貨

被網友們稱為「大鵝」的加拿大羽絨服品牌Canada Goose，幾經波折，終於在2018年12月28日，開設了中國第一家實體店。 據悉，開業的第一個周末，店內擁擠、店外排隊限流、熱門型號斷貨。

加國羽絨服品牌「大鵝」北京店，即便營業時間將至，門口仍大排長龍。（資料圖片）

據內媒《新京報》指出，儘管在工作日閉店前30分鐘，及中午時間來到「大鵝」，其店面仍舊熱鬧。

在店內結賬的丁先生表示，在購買前他也瞭解網絡代購的價格，「即便北京實體店的價格比網絡代購價高2000到3000元（人民幣，下同），但因為應急需要可以接受這一差價」。

實際上，若走訪實體店面，觀察架上商品，「大鵝」的外形和顏色與其他國外品牌羽絨服相比，優勢並不突出。「大鵝」主打款式皆為運動款，面料也都以厚實、防風為出發點，從審美層面看，無法與比它早幾年走紅的義大利品牌Moncler的華麗質感面料抗衡，如果忽略左臂上的圓形標誌，遠遠地看上去就像街頭常見的夾克。

在保暖性上，大鵝分5檔防寒，數字越高越保暖。據多方反映，「3級防寒」檔的「大鵝」和厚棉服相比，也並沒有什麼絕對優勢。在前陣子北京氣溫驟降那幾天，如果選擇時髦的「T恤套大鵝」的穿搭方式出街，也是很難禦寒的。

（新京報）