福建高校新規惹非議：學生請假需家長填假紙、提供身份證副本

福建陽光學院的藝術系近日要求，學生如需請假外出校園，須由家長親筆寫下「假紙」，並要附上身份證照片，請假才獲批准。 規定引起很大爭議，有網民指學校此舉侵犯學生權益。

內地高校福建陽光學院藝術系的請假規定惹起不少學生反感。（中國青年報）

據該校學生向內媒《中國青年報》提供的照片顯示，「假紙」除了下款有家長簽字和聯繫方式外，另有一處需填寫家長身份證的區域，「假紙」右側亦寫有以下注意事項：

事假需要至少提前一天由本人提出申請，出示相關證明； 需要外出校園的，需要家長請假，家長親筆書寫請假條，並放身份證拍照，學生本人打印此材料來辦公室辦理請假手續。

此規定引起學生爭議，有學生對此反感，認為此請假方式繁瑣，容易泄露家長個人資料，侵犯個人私隱。據該校相關負責人指，該「假紙」僅僅是藝術系輔導員為了對學生在校期間安全負責的善意所為，該輔導員事後在校方告知情況下已糾正相關措施。有律師亦認為，校方此舉雖不涉及侵犯公民私隱，但做法確實不妥，沒有法律基礎。

不過除了福建陽光學院藝術系外，內媒《中國青年報》發現內地不少高校原來亦有類似的請假規定。據同樣有類似請假制度的桂林理工大學博文管理學院方面指，校方此舉主要是怕學生外出發生意外，但是家長又不知曉的情況下，學校很難承擔這個責任，「但是站在學校角度和法律角度，一般大學生都已成年，只要不是學校原因造成的學生意外傷害，原則上學校是不承擔責任的，但是大多數學生家長可不這麽想」。

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