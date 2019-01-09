【董明珠派錢】格力電器全員加薪人均1千　總薪酬增10億

內地企業近日不斷傳來減薪裁員消息之際，格力電器公司卻逆勢為員工加薪。 1月8日，格力電器發布內部文件，宣布全員加薪，總增加薪酬在10億元（人民幣，下同）以內。有媒體發現，格力電器2017年年報顯示，公司當期領取薪酬員工總人數約8萬5千名，估算此次人均加薪在1000元左右。與過去兩年全員加薪幅度基本保持一致。

格力全員漲薪通知。（環球網）

根據通知，格力電器自2019年1月起，根據不同崗位給予薪資調整，總增加薪酬在10億元以內。加薪崗位包括技術類、管理類、技工類於生產與輔助類，在2019年1月15日在職且已試用轉正的員工都具有漲薪資格。

據報道，格力電器此次宣布的「全員加薪」並非真正意義上覆蓋所有員工。有消息人士表示，此次的調薪和之前一樣，只針對普通員工，中層以上領導不參與。

格力全員加薪的消息傳出後，立刻引來內地網民熱議。有網民點讚稱，「沒啥比漲工資更實在」、「良心企業」；還有網民調侃稱，「這十億是贏雷軍的嗎」。

格力近年多次為員工加薪 還給員工分樓房

格力電器董事長兼總裁董明珠曾在去年9月份高調宣布此次加薪，更表示今後格力要給員工分房。

據了解，2016年11月，格力首次宣布全員加薪，所有員工在現有月工資基礎上，每人每月增發1000元。發放範圍是入職滿3個月的員工。2018年春節剛結束，格力在2月又宣布全員加薪，方案是按照人均每月加薪1000元的總額度，根據績效、崗位給員工加薪。

同年8月，董明珠宣布「隨著人才公寓的陸續建設，每名員工都能擁有一套房」。格力計劃在珠海市斥資20億建設首期人才公寓項目，「按照中高檔商品房標准設計，員工可以拎包入住」，預計2021年2月建成。