【傳巨響】大連住宅排查煤氣洩漏時爆炸釀13傷　居民：以為地震了

遼寧大連西崗區一幢住宅在周二（8日）晚發生爆炸，截至目前共有13人受傷，傷者包括有6名警務人員，幸無人死亡。 據最新通報，爆炸是在警方及煤氣公司工作人員排查煤氣洩漏期間發生，目前受影響的居民已獲妥善安置，部分入住周邊酒店。

事發在周二晚上7時許，當地一幢住宅的4樓發生煤氣洩漏，警方接報後派出多名警務人員，聯同煤氣公司工作人員到場處理，未料就在排查煤氣洩漏的位置時發生爆炸。

從網上流傳的影片及圖片所見，現場火光熊熊，住宅的外牆大部分已垮塌，雜物散落一地，大批居民走到街上暫避，同時陸續有傷者被抬出送院。附近居民劉女士憶述當時情形，稱爆炸發生一刻正值晚飯時間，「響聲特別大，以為地震了，周圍樓的人有些慌張。」劉女士隨後下樓到現場了解，「樓上樓下樓板都漏（塌）了，看到兩個人被抬出來。」官方傳媒《央視新聞》亦報道指爆炸聲響巨大，附近多幢樓房都有震感，明火則在約一小時後被撲滅。

受影響居民已獲妥善安置，部分入住附近的酒店。（微博）

大連市委宣傳部在周三（9日）的最新通報中表示，截至當天上午，爆炸事故共造成13人受傷，包括有2名警察及4名輔警，另有2名煤氣公司工作人員及5名居民。13名傷者中有2人正在深切治療部留醫，其餘11人情況穩定。通報又引述當地相關部門表示，將會盡快完成現場受損房屋門窗及玻璃修復工作，做好居民安置工作，並配合相關部門盡早完成事故調查和現場受損建築安全鑑定工作。

（綜合報道）