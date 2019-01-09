2019央視春晚「真唱」有望代替「假唱」　歌唱家力撐

每年的央視春晚都是歲末內地民眾最關心的話題。距離2019年春晚還有不到一個月的時間，各種關於央視春晚的消息陸續出現。 近日有消息指，央視豬年春晚歌舞類節目有望恢復現場「真唱」。有參與過春晚的歌唱家力撐「這是大好事」，不過也有網民表示驚訝：「原來以前都是假唱？」

春晚導演組尚未針對今年春晚是否真唱對外發布消息，但據內地媒體透露，有多位電視專家建議2019年春晚導演組恢復真唱，並希望應邀參加央視春晚的歌星、歌唱家都能在春晚現場真唱。

針對央視春晚有望恢復歌星真唱的消息，多數人對央視春晚恢復歌星真唱這個舉動，表示支持，認為「真唱比起假唱至少很尊重觀眾」、「比起花枝招展的那些假唱，讓觀眾看真唱更開心高興」。

一位曾參與春晚表演的歌唱家在談及央視春晚有望恢復歌星真唱一事時稱，「這是大好事。一個真正會唱歌的人，還怕在春晚舞台上真唱嗎。」

從央視春晚開辦至今，很多年的歌唱類節目都採用假唱的形式——由歌手事先在錄音室錄好音，然後在表演當場直接對口型。

1994年央視春晚表演現場。（影片截圖）

據了解，央視春晚曾有幾屆成功要求歌手現場真唱。雖然有的歌手小跑調，但卻廣受觀眾好評。許多觀眾網友其實一直希望央視春晚能請保持真唱。

1994年，內地著名導演郎昆率先提出了春晚「真唱」的理念，他在當年表示，「必須用真唱取代假唱，讓藝術還原到原汁原味的境界。」當年在郎昆執導的春晚上，捨棄了提前錄好的伴奏帶，直接採用了現場的樂隊。

（封面新聞）