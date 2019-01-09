「大嫂好美」　江蘇男持續騷擾110女接線員遭拘10日　

單身的日子過久了，難免空虛寂寞覺得凍，不禁感嘆對的人在何方？但如果因為覺得空虛而侵犯他人「自由」，這得小心吃上官司。 江蘇有一名男子，因持續騷擾接線員，被告上警局，現已被法律制裁。

江蘇男子因寂寞空虛冷，持續半年的時間騷擾接線員。（資料圖片）

30歲的王某至今單身，夜晚一個人感覺空虛寂寞，想找個女孩說說話，竟忍不住多次撥打110，騷擾接線員。

據早前報道，2018年5月至10月期間，灌雲縣公安局110報警台多次接到一個131開頭的手機號撥打的電話，打電話男子在電話中對女接線員進行騷擾，說一些「大嫂好美、喜歡你大嫂」等與報警無關的內容。

經警方調查，該男子在半年時間內累計撥打110騷擾電話多達60餘次，嚴重擾亂了110接警中心的正常辦公秩序。對此，灌雲警方展開偵查，成功鎖定違法的30歲王某，並在其家中抓獲。

據王某供述，因為沒讀過書，而且至今未婚，晚上一個人躺在床上常常感到很空虛，就想找個女孩說說話，所以忍不住多次撥打110 報警電話。經查，王某曾於2016 年多次撥打110報警電話，並以說下流話、淫穢語言的方式，擾亂110 指揮中心接警台的正常工作秩序。

即便有過教訓，但王某不知悔改，再次重蹈覆轍，連續多次惡意撥打110報警電話，擾亂公安機關工作秩序。最終，王某被警方依法處以行政拘留10日的處罰。

（現代快報）