跳裸體舞兼偷窺洗澡　女星控影帝謝菲路殊性騷擾

奧斯卡影帝謝菲路殊(Geoffrey Rush)再度捲入性騷擾醜聞,美劇《勁爆女子監獄》(Orange is the New Black)女演員葉凱史東(Yael Stone)接受美國《紐約時報》訪問表示,謝菲路殊曾對她性騷擾,但謝菲路殊否認指控。