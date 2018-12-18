跳裸體舞兼偷窺洗澡　女星控影帝謝菲路殊性騷擾

奧斯卡影帝謝菲路殊（Geoffrey Rush）再度捲入性騷擾醜聞，美劇《勁爆女子監獄》（Orange is the New Black）女演員葉凱史東（Yael Stone）接受美國《紐約時報》訪問表示，謝菲路殊曾對她性騷擾，但謝菲路殊否認指控。

葉凱史東2018年1月出席一個活動時的照片，當時她懷孕準備產子。（GettyImages）

33歲的葉凱史東表示，2010年與謝菲路殊合演舞台劇《狂人日記》（The Diary of a Madman）時，在更衣室時對方曾在她面前跳裸體舞，又在她淋浴時偷窺她，並偶爾向她發送色情短訊。

當時葉凱史東只有25歲，她稱當年沒有公開事件是因為避免冒犯他，但她表示若事情發生在今天，一定不會像當時一樣啞忍下去。

《悉尼每日電訊報》2017年刊登報道，指現年67歲的謝菲路殊於2015及2016年演出悉尼劇團的舞台劇《李爾王》（King Lear）期間，對同劇女星Eryn Jean Norvill做出不軌行為。謝菲路殊其後入稟澳洲聯邦法院控告《悉尼每日電訊報》誹謗，11月結案陳辭，案件預計2019年初宣判。

《紐約時報》報道刊登後，謝菲路殊發表聲明，表示報道並不真確，更指部分內容斷章取義。他指葉凱史東「顯然被他的工作熱誠所困擾，倘若引起對方難受深表歉意」。

（綜合報道）