貴州女大生隆鼻後死亡　傳涉事醫院賠過百萬換家屬不追究

貴州貴陽19歲的女大學生夏麗莎上周三（3日）在當地一間整形醫院接受隆鼻手術後死亡，院方被指向家屬隱瞞實情，甚至向負責搶救的其他醫院醫生說謊。 有內地傳媒報道，夏麗莎家屬已在周二（8日）深夜與涉事的「利美康」整形醫院達成調解協議，獲一筆過賠償350萬元（人民幣．下同），家屬自願放棄所有權利，包括放棄屍檢等司法鑑定。不過也有媒體稱賠償金額為160多萬元。

夏麗莎接受隆鼻手術後死亡。（微博）

據網上流傳的《醫療糾紛調解協議書》顯示，是次調解由貴陽市雲岩區相關職能部門協調下達成，「至此全面解決甲（利美康）乙（夏麗莎家屬）雙方所有的糾紛、矛盾等問題，乙方不再對甲方提出任何主張」。協議書中具體的賠償細節被塗去，內地傳媒《看看新聞》引述知情人士消息指，賠償金額高達350萬元。但《紅星新聞》報道指，死者家屬的一名好友告訴記者，此次和解，利美康整形醫院賠償死者家屬的賠償金額為160多萬元。

夏麗莎家屬與涉事醫院達成調解協議。（看看新聞）

值得一提是，利美康是在內地「新三版」掛牌上市的「貴州利美康外科醫院股份有限公司」旗下醫院。利美康在2017年度的全年營業收入總額達2.96億元，其中整形收入為1.32億元。貴州省是利美康的主要收入來源地，營業收入總額中有2.5億元都是來自貴州，佔全部超過8成。惟由於旗下醫院捲入醫療事故，利美康在周一（7日）發公告宣布即日起緊急停牌。

（看看新聞）