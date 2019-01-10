別人的子女更加好？　中青報調查：逾半家長羨慕別人家的孩子優秀

「鄰居的某某比你聰明！」，類似的說話偶爾會出現在家長口中，但其實鄰居的孩子不一定比自己的孩子好。最近一項調查卻發現，有超過5成半的受訪家長坦言羨慕別人家的孩子優秀。

中國青年報社社會調查中一項調查發現，68.8%的受訪家長表示對子女有很高期待。（視覺中國／示意圖）

近日，中國青年報社社會調查中心聯合問卷網，對1863名家長進行的一項調查顯示，68.8%的受訪家長表示對子女有很高期待。學歷為專科的家長中，有72.9%的家長表示對孩子有很高的期待，高於其他學歷者。

進一步調查顯示，健康的心理（76.7%）和強健的體魄（58.7%）是受訪家長對子女最普遍的期待。73.7%的受訪家長經常或有時向孩子表達期望，僅6.1%的受訪家長從不這樣做。

中國科學院心理研究所教授陳祉妍分析道，父母對子女抱有高期待，本身不是壞事。積極而正向的期待，有利於培養子女的自信，有利他們努力並獲得成就感。但是父母期待過高，所反映的問題是沒能準確了解自己子女的特點，或者只是從某個單一的維度來了解子女，比如成績。

專家：家長不應跟別人攀比

調查亦發現，57.7%的受訪家長坦言會羨慕別人家的子女優秀，42.4%的受訪家長表示不會。

南開大學周恩來政府管理學院副教授蔣建榮指出，每個人所做的事情，看似平凡，但從每個人對社會的貢獻來看都有不平凡之處。「我建議家長可以更多地引導孩子把注意力放在怎樣把現在的事情做好，不要去跟別人攀比。我們要比的是今天的自己是不是比昨天的更好，讓孩子活出自我。」

（中國青年報）