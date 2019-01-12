【有片】內地95後少年拍鄉村版超人迪加　日導演岩井俊二都俾like

日本特攝片「鹹蛋超人」（內地稱「奧特曼」）自上世紀風靡全球，受到不少孩童的歡迎。內地5名「95後」少年近日突發奇想，用紙箱製作道具，復刻了超人迪加打怪獸的場面，贏得網民盛讚。連日本著名導演岩井俊二都特別給出like，鼓勵這些少年的創意。

內地5名95後少年精心拍攝的「鄉村版超人迪加」受到中日網民熱捧。（影片截圖）

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這段鄉村版超人短片近日在內地網絡上走紅，片中可見道具多以紙箱製作，片場則是在鄉下，不過就還原了超人迪加的故事情節和打鬥場景，處處可見創作的用心。有網民稱，這段短片雖然沒有用任何電腦特效和華麗道具，但拍攝者在有限的條件下拍出來最好的效果。

短片近日更被日本網民上傳到Twitter，隨即引來大批日本網民留言讚賞，稱之為「神作」。連拍攝過知名電影《情書》的日本著名導演岩井俊二亦為他們「俾like」。

影片的拍攝者蔣歡接受內地傳媒訪問時透露，他們5人來自不同省市，但都跟隨父母到廣東生活。他們在網絡上結識後，便聚在一起拍片。蔣歡說，他自小喜歡鹹蛋超人，因此決定重現童年記憶；他們在網絡上購買紙箱，隨後製作道具、思考劇情，整部作品用了大約1個月才拍攝完成。

蔣歡坦言，他們拍攝時為了達到更好的效果，決定把一些做好的建築毀掉，「一些建築道具在拍攝時為了效果被毀掉了，當時真的很心痛。」不過正因如此，才有了鹹蛋超人將怪獸摔在學校上，把學校壓毀的鏡頭。他們原先製作了7、8個建築模型，除了因為「打鬥」毀掉外，亦有在拍攝時下雨被淋壞，最後只剩下2個。

（北京青年報）