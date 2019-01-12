【小組長之王】徐州副市長被任命46個職務　網友：會否忙不過來？

有關「中國小組長之王」的消息近日引起內地網民熱議，內容主要關於江蘇省徐州市常務副市長王劍鋒單單一人，就已被任命為46個組長、主任等職務。 徐州政府官方12日下午通過微博「徐州發布」回應此事稱，市政府根據工作需要，成立相應議事協調機構。目前已部署開展議事協調機構專項清理工作，對符合撤銷條件的予以撤銷，並嚴格控制臨時性議事協調機構設置。

這份名為《市政府辦公室關於王劍鋒同志有關議事協調機構職務調整的通知》是在當地政府官方網站發布，發布時間是2018年10月30日。

文件顯示，徐州市常務副市長的王劍鋒同時擔任市政府推進職能轉變協調小組組長、市政務服務領導小組組長等40多個議事協調機構領導，分管業務包括人事、物價、稅務、食品安全、國企改革等。

網友：分管這麼多工作是否會忙不過來？

近日有內地網友將這份文件發布到社交平台上，由於關於這位副市長的任職「小組長」信息羅列了滿滿一屏，迅速引發大家的關注和討論。

有網友擔心，一個人分管這麼多工作是否會忙不過來；但也有網友認為這是一些地區政府單位工作繁忙的真實寫照。

「他自己記得住嗎？」 「政府該減負啦，不管那麼多，身體重要，百姓也省心。」 「也不怕把咱們的公僕累出病來。」 「 多一份職務，肯定多一份收入。」 「常聽人說，分身乏術，而今看，分身有術！」

官方：達到期限或條件時將撤銷

事件引發網友熱議後，該份通知事後已從徐州市政府官網撤下。

而針對此事，徐州市政府辦周六（12日）下午回應指，因一些特殊性或臨時性任務涉及多個政府部門和多位政府分管領導同志，為明確牽頭負責人，提高協調效率，加快工作落實進度，市政府根據工作需要，成立相應議事協調機構。這些機構都是臨時性的，不單獨設立辦事機構，不增加編制和經費，不涉及幹部職級，在達到期限或預定條件時將予以撤銷。

結合本輪政府機構改革，市政府已部署開展議事協調機構專項清理工作，對符合撤銷條件的予以撤銷，並嚴格控制臨時性議事協調機構設置。

江蘇省徐州市常務副市長王劍鋒。（資料圖片）

內地官員身兼多職情況並不鮮見

內媒北青報報道稱，在江蘇常熟2017年曾公佈的一份通知中，也有一名幹部的議事協調機構職務多達37個，而在廣東省汕尾市某區2017年的一份通知當中，由區長兼任的區直議事協調機構的職務也達到了43個。

（綜合報道）