【嚇一跳】東方航空飛機餐驚現蠕動活蝸牛　上海女要求其公開道歉

上海一名楊姓女子日前乘坐中國東方航空客機到澳門，打開飛機餐時竟見到一隻正在蠕動的活蝸牛，即時令她大吃一驚。 她隨即向機上客服員反映事件。對方說落地後會上報，但事隔一個多星期，東航方面仍遲遲未有回應，楊小姐一氣之下，便向消費者協會投訴，並希望東航能夠就事件公開道歉。

楊小姐吃完麵條打開機上提供的蔬菜沙律時，竟看到一隻還在動的活蝸牛，它比正常人的大拇指稍微小一些。（網上圖片）

事件發生於去年11月20日，上海市民楊小姐乘坐從上海浦東機場出發的東航MU2007航班飛往澳門。起飛後不久，空中服務員就提供餐食。楊小姐吃完麵條打開機上提供的蔬菜沙律時，竟看到一隻還在動的活蝸牛，它比正常人的大拇指稍微小一些。

楊小姐立即​​向空中服務員反映事件。一名乘務長向楊小姐致歉，並稱因仍在飛機上，此事要落地後再上報處理。楊小姐表示同意，雙方互留了聯繫方式。但一個多星期過後，楊小姐仍未等到回覆。期間，楊小姐聯繫該航班的乘務長，對方稱正在國外出差，公司將聯繫楊小姐。

拒絕1000元賠償金額

連日來等不到官方回覆，楊小姐一氣之下便向上海市消費者協會作出投訴。2018年12月3日，楊小姐接到東航工作人員電話，對方先後將賠償金額從200元 （人民幣，下同）、500元提到1000元，均遭到楊小姐的拒絕。她向內媒解釋，自己從事與食品相關的行業，比較關注餐食衛生與安全。

楊女士又說，東航方面表示可由工作人員登門道歉，並稱今後將加強機上餐食管理，但她依然希望對方能公開致歉。

1月12日晚，東航證實曾接到楊女士的投訴，又說相關工作人員於去年12月3日曾聯繫她協商解決此事，此後公司一直在跟進處理此事，並在12月26日提交報告。

（南方都市報）