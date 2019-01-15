廣西女遭家暴自衛殺死丈夫　夫家聯署求輕判：她忍讓家暴已37年

廣西桂林一名男子酒後向妻子家暴並扔菜刀，其妻躲開後「還擊」，向他也扔了一把菜刀，不料竟錯手誤殺對方。 一般的殺人案件中，死者家屬往往會憎恨兇手。但在本案中，包括死者姐姐、妹妹等家屬，竟與同村村民合共99人致聯署信為她求情，稱女子忍讓家暴已37年，希望法院能夠輕判。

女子最終獲判緩刑。（網上圖片）

事件發生在廣西桂林恭城縣三江鄉。去年2月2日，案中死者喝完酒後回到家中，因看著妻子李某英不滿，就不斷對她施暴。

李某英一直沒有還手，但是死者似乎是越打越起勁，更朝她扔了一把菜刀。李某英幸運躲開後，再也忍不住，朝他「反擊」扔了一把菜刀。不料竟砍傷其腳裸，導致丈夫因為大量出血搶救無效身亡。事情發生後，李某英被警方拘捕，最終送上法庭審判。

為兩名兒子忍讓37年

在法院審判前，死者姐姐和妹妹等家屬，聯同村民一共99人致函向法院求情。信中寫道，兩人共同生活已37年，育有兩名兒子。死者酒癮嚴重，酒後耍酒瘋、打爛東西的事情不時發生。4年前失業後，死者的酒癮更加嚴重，其妻帶著他到處去檢查尋求解決辦法，吃過中藥，問診西醫，也沒有成效。

求情信又道，死者對其妻無論是身體還是心理上都造成傷害，但她37年來一直忍讓，只為了兩個兒子有一個完整的家，沒有提出離婚。因此，希望法院體諒實際情況，予以輕判。

本案近日在法院審判，決定以「過失殺人罪」判刑三年，緩刑五年。法院稱，這是根據社會危害性和犯罪情節，依法對李某英從輕處罰。

雖然女子最終獲輕判，但仍有網民不認同，質疑為什麼不能算是自衛：