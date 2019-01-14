率眾痛毆肉圓家暴父　「鱷魚」動私刑可能不會受任何裁罰

昨天晚上帶了6個人衝到台灣肉圓家暴男住處，毆打施暴男還錄影上傳臉書社團的綽號「鱷魚」28歲陳姓男子，雖然動用私刑被批評，但也有不少網民稱他是英雄。「鱷魚」今天下午應邀專程到三立電視台受訪還原情況，並自稱：「沒有英雄不英雄，只是做該做的事！」

「鱷魚」上月22日才因持有2把土耳其Zoraki 925改造手槍被警方移送法辦，交保候傳。昨晚因看不慣女人、小孩遭家暴，決定給施暴男一個教訓，他受訪時聲稱對於爆紅很不習慣：「我只想過平凡的生活，沒有什麼英雄啦，路見不平而已，大家都會這樣做啦，只是我們第一時間到現場！」

綽號「鱷魚」陳姓男子喜歡養鱷魚，他自稱不會逃避法律責任。但可能不會受到任何裁罰。（圖／翻攝陳男臉書）

他說，昨晚看見施暴影片後，連髒話都罵了出來，因為剛好住在附近，便糾集朋友一同前往理論，見樓下警衛室大門沒關，7人就上樓按電鈴，家暴男請他們進去屋裡談。

他走進去後拿著辣椒問：「你不是想吃辣椒嗎？我帶辣椒來給你吃」，施暴男坐在沙發上說：「我現在不想吃」，轉身將辣椒丟在地上，「鱷魚」一時被激怒，忍不住朝施暴男臉揮了一掌。

施暴男再站起身企圖解釋「事情有前因後果」，但「鱷魚」怒氣未平，怒喊「不管怎樣也不能對老婆、小孩這樣」，施暴男又稱「這是我家的事！」，「鱷魚」忍不住又再揮了第二拳。

「鱷魚」說，原本只是單純看不過去，但也知道此舉觸犯法律，「雖然對方出手本來就不對，但我們用錯方法了，該負的法律責任，我們都不會逃避！」

警方原本已用社維法移送裁處，但據聞法院認為構成條件不足，加上施暴男堅持不提侵入住宅或傷害告訴，「鱷魚」等人最後可能沒事，不會受到任何裁罰。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】