【酒吧邂逅】失戀女「以身相許」拒離住所　心理學博士生報警求助

江蘇南京鼓樓派出所近日接到報警，一名黃姓男子稱有人賴在他家中不肯走，並稱要做他的老婆，希望警方前往協助。 警員到達現場後得知，黃男是一名心理學博士生，因路遇失戀的劉姓女子，便將其帶回家中輔導交談，然而翌日起身去上課時，卻遭到女子「以身相許」拒絕離開。在警員勸說下，劉女最終離開了黃男的家。

心理學博士家中輔導失戀女，女子卻「以身相許」不願離開。（資料圖／視覺中國）

30歲的黃男家住鼓樓區平倉巷，是附近一所重點大學的在讀博士生，主修心理學，平時學業壓力較大，沒有女朋友。據了解，黃男有時會到附近酒吧喝酒舒緩壓力。上周六（12日）晚，他如往常那樣到酒吧喝酒，看到身旁一名女子邊喝酒邊哭，便上前關心詢問，得知這名女子姓劉、今年20歲，剛剛和男友分手。

由於黃男是心理學博士生，擅長做心理輔導，他便開始安慰劉女。劉女經過勸說後心情改善，兩人相談甚歡，不知不覺就到了酒吧打烊的時間。黃男說，自己明天有課要先回家，劉女卻意猶未盡，要求黃男繼續指點一下。黃男不好意思拒絕，便將她帶回家中，繼續聊天，一直聊到了凌晨4點。

黃男表示，自己的確還有課要上，並讓劉女回家，雙方留下聯絡方式改日再聊。然而劉女卻拒絕離開，認為黃男很好，決定留在他家，做他的老婆。這令黃先生十分錯愕，明確告訴她自己還在讀書，暫時沒有打算交女朋友、結婚。不過劉女就堅持要留下來，直到早上7點仍沒有去意。

眼看自己上課要遲到，黃先生只好報警。警員到場了解情況後告訴劉女，戀愛和結婚都需要雙方自願，不能強迫別人接受自己。經過勸解，劉某最終離開了黃先生的家。

（現代快報）