內地漢自製假證錯漏百出　「三星上將」譯成Admiral Samsung

近日，內地網絡流傳一本假到離譜的「奇葩假證」，相信由虛假機構「聯合國維和部隊總司令部」自製，證件上的信息內容漏洞百出，其中把職銜「三星上將」譯成「Admiral Samsung」最令人啼笑皆非。

內地漢自製假證冒充聯合國官員，惟證件上的出生日期、籍貫和職銜等資料錯漏百出。（江寧婆婆）

浙江農民余思高早前創立的虛假機構「聯合國維和部隊總司令部」，遍佈內地十餘省市。有人在申領所謂的證件後到處招搖撞騙，不僅試圖坐火車不買票，甚至到監獄提犯、去銀行存假鈔。而這些所謂的「通行證」製作粗糙之餘，資料內容更是漏洞百出。

周一（14日），有內地網友上傳了一張假證照片，相信屬於來自新疆吉木薩爾的楊永亮。驟眼一看，證件上的中文資料似乎能以假亂真，但細看英文翻譯卻發現錯得離譜。

除了職銜「三星上將」譯成「Admiral Samsung」（Admiral 譯為海軍上將），籍貫中出現的「吉木薩爾」也錯寫成「Jiasar」（正確為Jimsar）。

有網友稱，最讓人感到被侮辱智商的，莫過在「出生年月」這一欄，竟然出現了兩個生日日期。上方明明寫的是「1971.6.12」，但下方寫的卻是「October 23,1949」，紛紛調侃說，「假證見得多了，還真沒見過這麼不走心的」，「這樣的低級錯誤，是在欺負人連數字都分不清嗎」。

據悉，這名「三星上將」1月初領證後不到數天已被警方逮捕。