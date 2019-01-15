伊能靜推銷「靈修課程」被指涉「邪教」及傳銷　急刪文不回應　

藝人伊能靜周一（14日）發文談及自己在印度修習靈修課程，並向粉絲們推銷中國國內的同款課程。 有網民指出此舉屬於「傳銷」，中國官方政務微博@中國警方在線、@中國反邪教隨後亦發文暗示該課程屬於「邪教」類別。 伊能靜目前已刪除爭議微博，但並未回應相關事件。

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伊能靜在14日發布的微博中談及自己在印度與智慧尊者修習的經歷，稱那段旅程令自己「能與世界和解，敢誠實坦然」。但她隨後提到，修習這位智慧尊者的課程並不再需要遠赴印度，中國大陸也有多個城市開設課程，並稱「這與任何信仰無關，是一段觀看自己的旅程」，同時也歡迎粉絲參加課程。

網民怒批伊能靜「賣課」行為涉「傳銷」

此舉未有得到粉絲支持之餘，反而惹來鋪天蓋地的批評聲浪。許多網民言辭激烈地批評伊能靜的這種「賣課」行為不可信，更有網民犀利指出，伊能靜此舉屬於「傳銷」，公眾人物不該發布此類消息。還有網民質疑伊能靜是為賺錢才發布這樣「推銷賣課」的訊息，但伊能靜否認。

公安部「暗示」課程屬於「邪教」

對於課程是否屬於「邪教」傳播內容，也是網民爭論不休的焦點。

公安部中央政法委下屬專門防範和處理邪教問題部門的官方微博@中國反邪教，14日轉發了伊能靜的這條博文，稱「印度不缺這類『大師』」，並附上了一篇整理了印度邪教通過靈修課程洗腦的文章。而公安部治安管理局官方微博@中國警察在線，不僅轉發了@中國反邪教的微博，還強調「不建議女生獨自前往印度旅遊」。

有網民稱，儘管沒有明說伊能靜推銷的課程屬於邪教，但這個暗示已經非常明顯。而面對網民質疑和來自官方的「警告」，伊能靜未有做出任何回應，這條涉嫌的「賣課」博文也已經被她刪除。

課程方否認是邪教

事情經過一天發酵後，有內地媒體根據伊能靜在微博上推薦的電話，聯繫到上海場的報名聯繫人楊女士，她否認這個課程是邪教，又稱他們不是「靈修課程」，而是「意識整理」課程，教人如何整理自己的意識和理順社交關係。

楊女士稱，這個課程是與印度一個學院合作，她也不清楚該課程主辦方是誰。據了解，該課程三天花費10800元人民幣。