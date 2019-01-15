上海男用「千萬存摺」騙財騙色　詐騙女子百餘萬還與對方生子　

據內媒今日（15日）報道，上海一名37歲党姓男子偽造假名及央企「國家電網」員工身份，還使用一本顯示有1165萬存款的假存摺，結交女朋友後繼而騙財騙色。 党姓男子在一年半內不但欺騙了李女士的感情並與其生育了一個女兒，還以各種方式「博同情」詐騙李女士100多萬元（人民幣，下同）。

37歲的党某偽造身份騙財騙色，詐騙受害者過百萬還與對方生子。（南碼頭路派出所供圖）

根據案情，2016年6月李女士通過微信「附近的人」功能與男子「吉某」相識，其後兩人談戀愛，並於2017年育有一女，但之後「吉某」以各種理由拒絕配合李女士為女兒申報戶口。李女士於去年年底報案稱被詐騙，警方其後拘捕「吉某」進行調查。

經調查，「吉某」實為党某的假名。党某還偽造「國家電網」員工及單身的身份對李女士進行詐騙，其實他本來已婚而且育有一女，目前與妻子處於分居狀態。党某為了取信於李女士，更使用假身份證、假戶口本，以及一本顯示有1165萬存款的假中國銀行存摺。

党某使用的假中國銀行存摺。（南碼頭路派出所供圖）

党某使用的假中國銀行存摺，顯示有1165萬元存款。（南碼頭路派出所供圖）

網購骨灰盒謊稱父母雙亡

党某被捕後供述出自己編造各種虛假理由，例如父母死亡需要每人喪葬費15萬元、親戚死亡的費用以及為李女士更換工作的「人情費」等，先後共計騙取李女士100多萬元。實際上党某的父母尚且健在，而党某為了欺騙李女士，還在網上買了骨灰盒放在李女士家中。

目前党某因涉嫌詐騙罪被上海警方刑事拘留。警方透露，党某的行為還涉及了重婚罪。

（澎湃新聞）