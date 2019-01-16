章瑩穎失蹤案現「重大進展」　法官駁回辯方律師主張死刑違憲動議

轟動一時的章瑩穎案仍在審理中。最新消息稱，美國法院駁回辯方提出的六項動議，其中包括疑犯律師主張死刑違憲的動議。 美國媒體稱，美國檢方仍在尋求對疑犯基斯騰森（Brendt Christensen，內地稱克里斯滕森）判處死刑。

章瑩穎案疑犯基斯騰森（Brendt Christensen）。（資料圖片）

美國聯邦地區主審法官14日作出六項裁決，駁回疑犯克里斯滕森（Brendt Christensen）的律師團隊提出的六項動議。

據了解，在這六項動議中，辯方律師團隊具體主張：

一、此案應由州法管轄，因此聯邦不具備管轄權，要求廢止聯邦的起訴； 二、排除疑犯女友攜竊聽器與其對話過程中所獲取的錄音； 三、排除疑犯兩次與警察的談話和與其女友多次對話的證據； 四、排除疑犯被捕之後在獄中的電話通話錄音； 五、排除對疑犯公寓搜查所獲取的證據； 六、認為在已廢棄死刑的伊州，依聯邦法尋求死刑違反了聯邦憲法。

章瑩穎生前與家人的合照。（資料圖片）

在上述最新裁決中，聯邦法官部分採用檢方提出的根據和案例，逐一否決上述六項動議。

中國官媒《人民日報》在報道此事時，稱這是一項「重大進展」。

章瑩穎案代理華人律師王志東表示，對法官否決六項動議感到欣慰，這將直接影響案件審判走向。 他說，如果動議通過，那麼搜查、錄音等不能作為證據，會對案件產生嚴重影響，但現在這些關鍵證據能夠在開庭時使用。 王志東認為，疑犯律師團隊的大量努力遭到嚴重挫敗。不過，「今後檢辯雙方的鬥爭仍然會十分激烈」。

美國媒體稱，美國檢方仍在尋求對基斯騰森判處死刑，稱其曾對章瑩穎「施以酷刑」。王志東表示，聯邦法院將於3月25日進行最後一次庭前會議，法庭將於4月對疑犯進行審判。