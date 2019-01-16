湖南中學生被同學持刀殺害　傳學校拒家屬見屍體　下令學生封口

湖南婁底漣源市橋頭河鎮株木中學周二（15日）發生一宗命案，12歲的賀姓學生疑似在踢球時與13歲嚴姓同學發生爭執，因而被嚴持刀殺害。 受害人姑姑表示，家屬當天下午得到消息後趕到學校，但校園已經被關閉。網上有傳言指學校拒絕家屬見屍體，並下令在校學生避談此事。

事件中的死者是12歲的賀姓同學。（瀟湘晨報）

漣源警方今天（16日）通報案件指，死者為該校七年級163班學生賀某濤，疑犯是死者同班同學嚴某靈，兩人發生爭執後，嚴某靈持刀捅傷賀某濤背部、腹部等多處，賀某濤送醫後搶救無效死亡。事發後，疑犯嚴某靈已被警方控制，相關部門正開展相關工作。

死者姑姑賀女士表示，事發當天（15日）正值學校期末考試，他們一家人當日下午得到消息後趕往學校，校園已經被關閉。她聽到的說法是，中午休息時，嚴某靈將球踢到賀某濤肚子上，兩人發生爭執，隨後，嚴某靈回家拿刀返回將賀某濤捅死。

賀女士介紹，姪子的母親長年在廣東打工，因此他一直和祖父母生活。事發後，其母已從廣東趕回家中。校方目前並未對此事發聲，警方則通知他們，正在進行屍檢，「說是要等屍檢結束，再進行下一步。」

另有網絡傳言指，據該校學生透露，事發後校方將現場血漬沖洗乾淨，禁止死者家屬入校及查看屍體，學校方面無人出面安撫家屬，還有學生被該校老師下令封口禁談此事。

（綜合報道）