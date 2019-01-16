內地「產後紗布留體內」事故頻發　遼寧產婦下體惡臭逾月誘發炎症

近半年來，內地多家醫院都發生了產婦體內發現紗布的情況。其中四川產婦剖腹分娩後體內留紗布致死事件，涉事醫院上周剛被通報吊銷執照。 近日，有媒體再度揭發相似事件，一名遼寧鞍山的產婦發現自己體內遺留了兩塊紗布，造成了她在產後一個多月內體內下體惡臭並有炎症產生。

順產後，韓女士體內取出的兩塊止血紗布。（上游新聞）

據內地媒體上游新聞報道，遼寧鞍山的齊先生稱，其妻韓女士去年4月1日在鞍山市第二人民醫院婦產科分娩後，因產道出血，醫生在韓女士產道內使用了醫用紗布進行止血。醫生後續取出止血紗佈時，遺留了兩塊紗佈在韓女士的產道內，造成了她在產後一個多月內體內下體惡臭並有炎症產生，同時也加劇了產後抑鬱的情況，給母子都帶來了嚴重傷害。

鞍山市第二人民醫院病歷顯示，「婦科檢查：外陰少量血跡，陰道口可見紗布捲，緩慢取出。」（上游新聞）

鞍山市第二人民醫院負責處理此事的醫務科工作人員證實，在該院進行生產的韓女士體內的確殘留了紗布，「是因為止血紗布進入產道太深造成的遺留。」她強調，事後醫生沒有遺忘紗布，但在取出過程中「殘留」了紗布。

報道稱，雙方其後進行了協商，但未能達成協議。韓女士向鞍山市鐵西區人民法院提起了民事訴訟，要求院方賠償8萬元並書面道歉。鞍山市第二人民醫院表示，韓女士雖然提起訴訟，但目前不願意進行司法鑑定，無法明確「殘留紗布」的責任。

韓女士丈夫齊先生表示，他諮詢專家後得知，「殘留紗布造成的身體損害已經無法鑑定，從病歷上看也看不出什麼問題。」所以他們不願意也無力支付相關的鑑定費用。但起訴的目的，是為了避免醫院再次出現類似事故。

有婦產科醫生認為，因為產婦陰道出血而使用紗布等材料止血的情況，在產科實踐中較為常見，但應該做好詳細記錄，術後要及時取出，防止二次傷害。

（上游新聞）