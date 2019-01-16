杭州女Check男友手機發現招嫖微信群　向警方舉報助破案

撰文：吳梓楓
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不少女士或者有檢查男友手機的習慣，不過杭州一名女子早前檢查男友手機時，竟意外為警方提供線索，搗破當地的招嫖微信群。
杭州一名女子早前檢查男友手機時，竟意外為警方提供線索，搗破當地的招嫖微信群。（都市快報）
據杭州女子小婷憶述，早前在男友手機內發現一些微信群，「這些群裏都不說話只發表情，而且發表情的都是女的，男的都不說話的」，而這些發表情的女生，其昵稱都是「下城娜娜」、「濱江林兒」、「下沙冰冰」這類的，而且她們的頭像都是一些誘人、性感的年輕女性。
覺得有問題的小婷因而使用男友的手機在群內稍微聊了一下，對方竟向她發出會「提供甚麽服務，多少錢啊」的訊息，她這才發現對方是通過微信招嫖的，她因而向警方舉報。
內地性服務者用微信招攬嫖客。（網上圖片）
經警方調查發現，這些在群裏發布招嫖訊息的都是專門的「鍵盤手」。他們一般都從網上下載一些漂亮女性的照片做頭像，吸引嫖客的注意，並與嫖客談好價格與時間。談好價格後，「鍵盤手」會告訴嫖客一個大概的位置，警方指：「一般都是些單身公寓或日租房附近，等嫖客到了，先讓他們拍一張樓下的照片，再告訴他們去哪個樓層，等上了樓最後才告訴他們是哪個房間。」
警方日前並透過小婷的舉報採取行動，上門搗破涉及該群的一次性交易，涉案人士目前均被處以行拘13日的處罰。當地警方事後並指，自去年以來，當地已偵破了逾20宗微信招嫖案，其先後行拘了逾40人，並收容教育了逾十名妓女。
（都市快報）