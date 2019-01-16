杭州女Check男友手機發現招嫖微信群　向警方舉報助破案

不少女士或者有檢查男友手機的習慣，不過杭州一名女子早前檢查男友手機時，竟意外為警方提供線索，搗破當地的招嫖微信群。

杭州一名女子早前檢查男友手機時，竟意外為警方提供線索，搗破當地的招嫖微信群。（都市快報）

據杭州女子小婷憶述，早前在男友手機內發現一些微信群，「這些群裏都不說話只發表情，而且發表情的都是女的，男的都不說話的」，而這些發表情的女生，其昵稱都是「下城娜娜」、「濱江林兒」、「下沙冰冰」這類的，而且她們的頭像都是一些誘人、性感的年輕女性。

覺得有問題的小婷因而使用男友的手機在群內稍微聊了一下，對方竟向她發出會「提供甚麽服務，多少錢啊」的訊息，她這才發現對方是通過微信招嫖的，她因而向警方舉報。