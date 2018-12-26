安徽賣淫集團自定章程避警察：嫖客須過「審查」、性交前要交手機

昨（25）日，安徽淮北市公安局相山分局成功搗毀一個網絡賣淫組織，已抓獲涉案人員十餘名。據悉，該集團由15名婦女賣淫，且透過網絡預約的方式進行性交易。 令人意外的是，這一賣淫集團為躲避警方打擊，還制定了嚴格的內部規定，如不得進行現金交易，嫖客必須經過嚴格審查，嫖客性交前要上交手機等等。

嫖客性交易期間要交出手機。（示意圖/網絡圖片）

今年12月，安徽淮北市公安局發現一重大線索：有不法賣淫組織利用網絡通訊，及幕後操作的方式，組織多名失足婦女在不固定的日租房從事色情交易。

警方發現，該賣淫組織為逃避警方打擊，內部訂定了「不形成窩點」、「不現金交易」、「不向嫖客留聯繫方式」的三「不」規定。組織者提前向嫖客透過微信收取轉賬支付費用，再指揮賣婬女前往其臨時安排的日租房等待，隨後組織者再向嫖客發送位置與地點完成交易，賣婬女不允許直接向嫖客提供聯繫方式。

據了解，該賣淫組織者透過網絡「遴選」的流程極為嚴苛。嫖客需經過老客戶的介紹方能與組織者接頭，且組織賣淫的犯罪嫌疑人透過準客戶的微信朋友圈及個人情況進行審查，在排查完與警方有任何關聯的「嫌疑」後方能通過客戶資格的審查。

與此同時，每次性交易，組織賣淫的犯罪嫌疑人都會安排專人於樓下望風。客戶在上樓與賣婬女發生關係前，都需要把手機臨時交給望風者保管，待性交易後，方能取回手機離開。

警方經過縝密的偵控後，逐步查清了以岳某辰、方某清等人為首的賣淫團伙運作特點及成員行踪規律。於是，在12月16日晚，警方現場抓獲10餘名涉案人員，其中包括該團2名幹部成員。