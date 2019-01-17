暖男初中生告白母親感動網友：媽媽送外賣　也是爸爸的小公主

「我希望大家都能給像我媽媽一樣的人多一些善意，因為當你打開門的一瞬間，看見的也有可能是我爸爸捧在手裡的『小公主』。」 最近，内地一名「暖男」初中生成為「網紅」，他在電視節目中講述自己媽媽是外賣員的故事，對父母的真情告白感動無數網友，相關影片更獲得了上億次點擊。

無錫外國語學校初一男生李仁志，講述自己媽媽是外賣配送員的故事。（影片截圖）

「我的媽媽，每天在城市的大街小巷裡穿梭，她是一名外賣配送員。」這是初一男生李仁志在參加一檔名為《少年說》的電視節目中的一段開場白。

在節目中，李仁志站在高台上，用樸素的話語、大方的態度，講述了外賣配送員媽媽的生活日常。「我的媽媽，每天在城市的大街小巷裡穿梭。」「她辛辛苦苦地工作，卻得不到他人的尊重。」「（顧客）有時還會莫名給差評，甚至無理取鬧。」

但是他並沒有因此而怨恨這些人，而是選擇用感恩來傳達更多的善意。他說自己在平日里對環衛工人、路人露出微笑，「希望他們也能對我的媽媽微笑。」他還說，「希望大家都能給像我媽媽一樣的人多一些善意，因為當你打開門的一瞬間，看見的也有可能是我爸爸捧在手裡的『小公主』。」

在場的李仁志母親聽到兒子的告白後感動落淚，她原本以為兒子會嫌棄自己送外賣這個職業，沒想到兒子非常能理解自己，而且勇敢站上台感恩告白。

李仁志母親聽到兒子告白後落淚。（影片截圖）

網友紛紛表態：善良的人心底有光

李仁志的故事播出之後，網友紛紛表態，善良的人眼裡的世界都是善良的。在這個社會大家庭裡，沒有高低貴賤之分，尊重每一個值得被尊重的人。

也有人為這位母親的教育點讚，認為孩子的更多的問題來源於父母的教育，所以有一個好的家庭教育真的對孩子一生極為重要。