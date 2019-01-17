【權健效應】直銷公司「無限極」保健品被指致3歲女童心肌損害

天津權健引起的「連鎖效應」仍在持續，內地最大直銷公司無限極（中國）有限公司（下簡稱「無限極」）近日也被捲入保健品醜聞。 有內地網友周三（16日）曝出，其3歲女兒每日大量服用無限極8種產品後，被多家醫院診斷出心肌損害、低血糖等病症。

大量服用無限極產品 女童心肌損害

內地媒體澎湃新聞報道，網友田淑平周三（16日）爆料稱，3歲女兒被診斷為「幽門螺桿菌感染」後，在陝西一位「無限極指導老師」樊樂的推薦下，每日大量服用無限極8種產品，但服用過程中出現眼睛出血，身上出汗增多、頭髮枯黃等症狀。

報道稱，田淑平之後帶著女兒在北京、西安等多地求醫，分別都被診斷出肝損傷、心肌損害及低血糖等病症。

田淑平稱，樊樂曾告訴她，這個症狀是調理引起的正常反應，不能停藥，繼續服用無限極能痊愈，否則會前功盡棄。樊樂還說，無限極產品是沒有任何毒副作用的。

但在女兒被診斷出諸多問題後，樊樂隨即失聯。田淑平致電無限極總部，工作人員卻勸她繼續相信公司，不要報警。

無限極連夜約見女童母親 談判破裂

事件曝光後，無限極與田淑平進行了長達4個多小時協商，並答應賠償60萬元。但臨簽字時田淑平突然反悔，據無限極方稱，她要求將補償金提高至100萬元，導致補償談不攏。

而據參與談判的田淑平一位朋友介紹，在協議中，甲方為田淑平，乙方卻為樊樂，協議並非與無限極公司簽訂。田淑平一方不滿無限極撇清關係，同時也質疑補償協議諸多細節。

據報，協議要求田淑平說明其女兒出現的症狀屬於服用無限極產品後的「個體差異」，而非無限極產品質量問題，與無限極無關；要求田淑平撤銷在網絡、媒體、工商部門的投訴、報道，並消除影響，才能前後分兩筆獲得補償金。

有媒體發現，目前無限極網站產品欄裡每個產品的詳情介紹、相關知識、使用指南所顯示的信息都是空白，僅有產品展示圖。（界面）

無限極是中國最大直銷公司

據了解。無限極（中國）有限公司為李錦記健康產品集團成員，根據公開排名，2018中國直銷公司中，無限極超過安利，成為最大直銷公司，銷售額達249億元。

在天津權健被調查後，2019年1月7日，無限極曾在其官網刊發「規範經營誠信自律」《業務守則(2018版)補充規定》，嚴禁員工誇大、虛假的宣傳和推銷行為。

2019年1月12日，該公司官網再刊發文章，稱其「積極擁護主動配合」國家部委發出的《關於開展聯合整治「保健」市場亂象百日行動的通知》，全體中高層管理人員表示將全面徹底展開「自省自查自糾」。

（綜合報道）