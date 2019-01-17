前妻和現任妻子鬧交　江蘇男不堪重負竟主動要求被拘留

江蘇一名男子宋某離婚後，前妻與現任妻子為了孩子的撫養權吵得不可開交。日前，宋某一怒之下踢壞前妻的轎車，而報警處理後，他竟然強烈要求警方將他拘留。

1月10日下午，正在值班的江蘇警方接到報案，說是縣內有人的轎車被故意損壞，警方迅速趕到現場。了解狀況後，才意識到原來這是一場家庭糾紛引發的衝突。

原來，踢門的宋某與劉某婚後育有一子，兩人因感情不和已離婚半年，孩子由宋某撫養，不過，劉某也會時常照顧孩子。

後來，宋某又重組家庭，現任妻子李某對孩子也是十分疼愛，於是現任妻子李某和前妻劉某因為孩子開始產生矛盾，雙方心裡的怨氣以及醋意越來越大，二人都將脾氣發在宋某身上。

轎車的門邊，還留有宋某的腳印。（現代快報）

前妻劉某時不時的要求宋某把孩子帶給她看，現任妻子李某又要求宋某抓緊斷了與劉某的聯繫，不得讓她經常看孩子，否則自己就回娘家不再回來。

前妻和現任妻子矛盾帶來的壓力讓宋某感覺不堪重負。以至於事發當天，前妻劉某再次強硬提出要看孩子的要求時，宋某忍無可忍，對著劉某駕駛的轎車就是一腳，將駕駛車門狠狠地踹了一個凹坑，待警方趕到，宋某就強烈要求拘留自己，理由竟是拘留所與外界隔離，想進去過幾天清淨的日子。

了解了事情的經過和雙方的意見後，警方開始就雙方進行勸解。經調解後，宋某和前妻劉某達成協議，警方決定對宋某不予處罰，加上劉某本就不願追究前夫宋某損壞自己轎車的法律責任，最後在警方的悉心勸導下，宋某主動承擔賠償責任，將劉某的車輛修復。

（現代快報）