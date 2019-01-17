【苦追不果】江蘇漢設局扮「雙胞胎」輪流開房　妙齡女被騙財騙色

江蘇常州的21歲女子小敏（化名）為救出身陷囹圄的暗戀對象，被一對「雙胞胎兄弟」先騙財再騙色。惟警方事後發現，所謂的「雙胞胎兄弟」竟是由同一人所扮，其此前苦追小敏不果，遂看準機會設下騙局。

小敏在當地一間酒店工作，並暗戀同鄉聊天群組中的群主。事發去年11月，一名同鄉主動私訊告訴小敏，稱群主涉嫌聚眾鬥毆被警方關押在看守所，恐怕短期內都難以獲釋。小敏聞言後十分擔心，希望該名同鄉能施以援手。該同鄉表明有辦法可救人，但需要1.8萬元（人民幣．下同）打通關係，小敏只需出1萬元，條件是必須要陪睡一晚。小敏積蓄有限，無奈下只好答應對方要求。惟小敏與該同鄉開房後，暗戀對象遲遲未獲釋，反而又再被要求陪睡。小敏起初拒絕，但最終都屈服威脅要告知家人。

小誠威脅要將事情告知小敏家人來威脅小敏就範。（現代快報）

小敏不堪其擾，終在本月初向警方求助，並揭發由始至終竟都被人騙財騙色。事實上，小敏在首次見面時，已發現其與曾經苦追自己的小誠（化名）甚為相似，但對方堅稱只是雙胞胎兄弟。現年26歲的小誠當年被拒絕後註冊了一個新微信，假扮成普通人與小敏聊天相處。小誠得知小敏的暗戀對象犯事被抓後，遂趁此良機下手。

小誠一直以雙胞胎兄弟的名義多次與小敏聯絡，但同時要求小敏輪流與「哥哥」和「弟弟」開房。其中有一次，小誠先是扮演「哥哥」找小敏開房，之後籍詞外出換一套新衣服回來，自稱是「弟弟」再與小敏發生關係。小誠涉嫌詐騙，目前已被警方刑事拘留。

（現代快報）