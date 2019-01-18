深圳37棟違建別墅強拆受阻　居民不肯搬離　當局拆完標牌停工

在「秦嶺違建別墅案」引發陝西官場震蕩餘波未平之際，深圳近日再爆「度假村37棟違建別墅」拆除受阻的事件。 在當局強制拆除日當天（17日），因別墅內仍有人居住，拆除工作未能順利進行，有關部門只拆除了小區標牌。

37棟豪華別墅被認定違建

位於深圳西麗湖度假村內的松林山莊共有37幢建築，早前被南山區規劃土地監察局（下簡稱「監察局」）認定為違法建築。

據悉，該別墅群為臨時建築，由西麗湖度假村申請的「臨時建設規劃許可證」已於2015年4月到期。監察局在2015年10月向西麗湖公司開出《行政處罰決定書》，要求其限期拆除，但西麗湖度假村不服，並提起了行政訴訟，官司一直到2018年省高院作出裁定後才告一段落。

監察局其後向該公司發出《催告書》，催告其需在2018年10月20日前拆除這些違法建築物，但至今未拆。根據監察局本月14日發布的通知，明確指出這些違建別墅將在2019年1月17日被依法強拆，該通知被貼在松林山莊每家每戶的門上，山莊大門內的公示欄亦被貼上。

強制拆除違建別墅未果

據內地媒體澎湃新聞報道，1月17日當天，因違建別墅內仍有人居住，當局的大型拆除機械裝備無法進入現場，有關部門只能在拆除了小區標牌之後，暫停了拆除行動。有關部門表示，將做好人員搬離工作，盡快拆除違法建築物。

監察局的工作人員則表示，政府會另外搭建平台，讓政府、別墅業主和度假村三方繼續協商經濟糾紛和利益關係，使得執法行動能順利推進，完成拆除違建別墅的目的。

企業稱別墅土地租約應至2026年

報道指，西麗湖公司稱，這37幢建築是作為一種補償方式，從公司在原有危房的基礎上改建而來。根據2009年到2010年間的政府會議紀要，西麗湖公司強調，這37幢臨時建築可一致使用到2026年土地租約到期。

另外，西麗湖公司介紹，松林山莊別墅的實際使用人都是度假村的會員。而這些會員與度假村簽訂的都是長期合同，一直到2026年的12月31日，正是假村租賃的這片土地到期的日子。

（澎湃新聞、南方都市報）