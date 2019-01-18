江西網民辱罵已故中國「氫彈之父」于敏　被警方拘留15日

「飯可以亂吃，話不能亂講」。內地一名網民因為在網上辱罵已故的中國「氫彈之父」于敏是世界禍害，而遭到當地警方拘留15天。

平安鄱陽警方指出，經查實，已將網民處以行政居留。（翻攝微博）

被譽為中國「氫彈之父」的中科院院士于敏於1月16日在北京逝世。

當晚，內地一名網友「vindictive1086」在微博辱罵他，寫道：「于敏們這樣的人都應該早點死去，禍害整個世界。」未料，這句話瞬間激起一眾網友怒潮，迫使「vindictive1086」於昨（17）日上午再發微博，表示「為我的淺薄表示悔恨和歉意」。

他在該則致歉微博中寫道：「過去的數個小時，我非常惶恐不安，很多網友私信對我和我家人進行極其不堪的辱罵，讓我一度崩潰。在意識到自己淺薄的同時，也算是親身體會到潮水般的網路暴力」，並表示自己以後要「謹言慎行」。

隨後，江西省上饒市鄱陽縣公安局也發佈通報，經查明，該網民為鄱陽縣人彭某華（男，32歲），警方已對其違法行為處行政拘留15日。

于敏為中國核物理學家，中國科學院院士，他被稱為中國核武器事業重要奠基人，是「兩彈一星」（核彈、氫彈、人造衞星）元勳之一，共曾獲國家最高科技獎、改革先鋒稱號、全國道德模範。