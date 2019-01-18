深圳心理諮詢公司名為「把直變彎」　曾想用「就要掰彎」不獲批准

雖然「唔怕生壞命，最怕改壞名」，但深圳近日獲批准成立的一間公司，名稱卻是「深圳把直變彎心理諮詢有限公司」，引起網民熱議。

據公開資料顯示，該公司始建於1月4日，註冊資本為10萬元（人民幣．下同），經營範圍為心理諮詢，但不包括醫學心理諮詢、醫學心理訓練、醫學心理輔導等醫療行為。有趣的是，該公司最初的名稱是「就要掰彎」，但不獲通過，其後改成「掰彎」亦被拒絕，最後靠「把直變彎」才闖關成功。

「深圳把直變彎心理諮詢有限公司」獲批准成立。（網頁截圖）

深圳把直變彎心理諮詢有限公司的營業執照。（網上圖片）

有內地傳媒發現，類似「把直變彎」的奇葩公司名稱相當多，例如有一間公司的名稱長達39個字，稱為「寶雞有一群懷揣着夢想的少年相信在牛大叔的帶領下會創造生命的奇迹網絡科技有限公司」。

此外，還有諸如「北京賺他一個億商貿有限公司」、「北京怕老婆科技有限公司」、「武漢單身狗科技有限公司」、「杭州一隻單身狗貿易有限公司」、「你瞅啥（深圳）科技有限公司」等奇葩公司名稱，甚至會有用時下流行的潮語改名，例如「四川洪荒之力酒業有限公司」、「深圳市人艱不拆電子商務有限公司」等。但值得一提是，國家工商總局已在2017年出台的一系列規範公司名稱的規定，相信標新立異的公司名稱未來只會愈來愈少。

（綜合報道）