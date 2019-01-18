【馬拉松亂象】曾爆「遞國旗」醜聞　「奔跑中國」不再獲官方認證

內地「奔跑中國」馬拉松系列賽事此前接連爆出醜聞，包括「遞國旗」風波及運動員衝線後立即被拉停，務求先與大會旗幟合照。 中國田徑協會在周四（17日）晚公布最新獲認證的馬拉松系列賽事名錄，「奔跑中國」已被排除在名錄之外。

在去年11月18日的江蘇蘇州（太湖）馬拉松，中國運動員何引麗原本與另一名埃塞俄比亞選手在最後500米衝突階段鬥得難分難解，戰況僵持。未料其後接連有兩名義工闖進賽道，強行將中國國旗塞給何引麗，讓她能與帶同國旗一起衝線。但義工及國旗打亂了何引麗的節奏，令她最終以5秒之差與冠軍失之交臂。

義工在比賽尾段硬塞國旗給運動員，最終導致該運動員以5秒之差敗。（資料圖片）

其後在同年12月2日在廣西南寧舉行的國際馬拉松比賽中，跑第一的埃塞俄比亞選手在衝線後立即被一旁的疑似義工拉停，要求先與大會旗幟合照。南寧體育局事後澄清當時是要「保護」運動員，「差一點摔倒了，所以要扶住」。但有專家炮轟，突然停止會使血液未能及時回到心臟，不但會加重運動員身體疲勞，更有可能導致休克。報道提到，中國田徑協會已發布《關於對近期馬拉松違規事件處理情況的通報》，上述兩場馬拉松賽事均被點名批評。

疑似義工衝上前拉停衝線的冠軍運動員，同一時間後方有其他工作人員拉起寫有「奔跑中國」的旗幟準備。（資料圖片）

通報指，該兩場馬拉松均是「奔跑中國」馬拉松系列賽事，「其在賽事組織過程中增設奔跑中國系列活動儀式方案中的有關內容，未經賽事主辦方中國田徑協會知曉和同意，幹擾了賽事的正常進行，造成了不良的社會影響」。有鑑於此，涉事的賽事組委會已被取消參加2018年度中國田徑協會馬拉松賽事等級評定資格，同時要在1月31日前向中國田徑協會遞交書面整改報告。

有業內人士認為，雖然對舉辦馬拉松賽事而言，中國田徑協會的認證並非必要條件。但失去官方的認證，賽事的評價會隨之降級，無法向國際田聯（IAAF）申報成為銀標甚至金標賽事，其次是在落地推廣、與當地政府、贊助商合作時會相當困難，發展勢頭必然受阻。

（綜合報道）