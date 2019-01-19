【別人的公司】網民曬年會獎品：股票現金不稀奇　還有英短貓！

內地不少公司近期均陸續舉行年會，慰勞一班辛勞工作了一年的員工。會上的抽獎禮品不少都價值高昂，有部份甚至頗為別出心裁，當中包括有股票、英國短毛貓，甚至有「一年有薪年假」，有因此網民慨嘆：「有種公司叫別人的公司」。

有內地公司年會特等獎是幫你清空購物車。（網上圖片）

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現金獎高達逾千萬

當中，有傳內地手機公司OPPO周五（18日）在福田區會展中心舉行的宴會上，其抽獎特等獎竟是深圳一套物業，消息震驚不少網民。雖然有OPPO職員事後澄清並無此事，不過據他透露OPPO當晚真正的抽獎禮物，出手亦的確不低。

據該名職員表示，宴會中的抽獎活動特等獎是價值5萬元的歐洲極致之旅，原定的現金獎亦有588萬元（人民幣．下同），但當時多個高管紛紛再「加碼」，讓另一筆「加碼」的現金獎亦達到488萬元，當中僅行政總裁本人就拿出了88萬元。

至於另一家內地公司小米的年會，亦送出了價值900萬元的獎品。而於周三（16日）在國家奧林匹克中心舉行的新浪年會，其抽獎的最大獎則是價值約60萬元的2000股新浪股票。而騰訊北京年會則送出了Apple全家桶（iPhone XS Max、Apple Watch 4、iPad Pro、AirPods）、任天堂Switch、Dyson 風筒、Sony黑卡數碼相機、華為Mate20 Pro。

抽中一年有薪假 發現魔鬼在細節

除了高價的獎品令人羨慕外，有內地公司的抽獎禮品亦十分別出心裁。當中，時尚微信公眾號「深夜發媸」亦有替員工舉行年會，抽獎環節中的特等獎竟是一隻可愛的英國短毛貓，獎品並附有貓砂、貓糧等用品，可算是一份「一條龍」的獎品。

而上海一間公司的年會，其特等獎竟然是「有薪年假1年」，最終更由一名幸運女員工抽中。不過，有醒目的網民發現這份獎品原來暗藏魔鬼細節，只見該獎狀底下寫着「有效期至2018年12月31日」，而這名女員工抽中的日期是2018年12月28日，換言之其實她只是有3天的有薪年假。